Η εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στο φετινό Conference League, Τσέλσι, συνέχισε να φανερώνει τις αδυναμίες της, έδειξε γι' ακόμα ένα ματς ότι τα κομμάτια του παζλ δεν έχουν «κουμπώσει» σωστά και έμεινε στο 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας.

Η Τσέλσι έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της φετινής σεζόν στην Premier League. Με 7 τελικές, με ταχύτητα στις αντεπιθέσεις – πράγμα που θα πρέπει να προσέξει πολύ ο Παναθηναϊκός – και με τον Νόνι Μαντουέκε σε εξαιρετική κατάσταση, οι «μπλε» προηγήθηκαν στο 25ο λεπτό. Ο Κόουλ Πάλμερ με ακόμα μια ασίστ για φέτος, ετοίμασε το γκολ στον Νίκολας Τζάκσον για το 1-0, με τον Σενεγαλέζο να πλασάρει σε κενή εστία.

Ο Έζε δεν ήθελε ν’ αφήσει ανεκμετάλλευτη την περίσταση αναφορικά με τις λονδρέζικες «μάχες» που λατρεύει και βρήκε δίχτυα με φοβερό τρόπο για το 1-1. Η Πάλας απέκτησε μομέντουμ, άρχισε να γίνεται πιο απειλητική, αλλά και να περιορίζει τα τρεξίματα των «μπλε» στο χώρο και έγραψε το 1-1 στο 53ο λεπτό. Ο Έζε παρά το γεγονός πως είχε 4 κορμιά μπροστά του για να κόψουν το σουτ, πλάσαρε φοβερά τον Σάντσεθ, έχοντας πλέον 19 τέρματα (από το σύνολο των 27 στη Λίγκα) στην πρωτεύουσα.

Το γκολ της Πάλας «μπλόκαρε» την Τσέλσι που έπρεπε να κάνει υπομονή, με τους «αετούς» του Γκλάσνερ να διαχειρίζονται εξαιρετικά το παιχνίδι. Ο Μαρέσκα έφτασε σε σημείο να τοποθετήσει τον Καϊσέδο ως δεξί μπακ μετά τον τραυματισμό του Γκουστό και τον Φέλιξ στα χαφ για να μπει και ο Μούντρικ στο ματς. Ο Τζάκσον στο 90' + 3' νικήθηκε από τον Χέντερσον σε τετ-α-τετ, αποτυγχάνοντας να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του κι έτσι δεν υπήρξε αλλαγή στο σκορ, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται στην ισοπαλία.

Στο St. James’ Park, η Τότεναμ θ' απορεί γι' αρκετό καιρό για την ήττα (2-1) που υπέστη από τη Νιούκαστλ. Στο 37’ οι «καρακάξες» προηγήθηκαν με το εκπληκτικό σουτ του Χάρβεϊ Μπαρνς για το 1-0, με τα «σπιρούνια» να ... σκυλιάζουν στο δεύτερο μέρος για να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Ευτύχησαν να ισοφαρίσουν με το αυτογκόλ του Μπερν στο 56ο λεπτό, είχαν τεράστιες ευκαιρίες για να φτάσουν στην ανατροπή, θα μπορούσαν να πάρουν αυτό το παιχνίδι με πέντε γκολ και τελικά… το έχασαν! Στο 78’ ο Ζοέλιντον είδε το χώρο μπροστά στον Μέρφι, του πέταξε εκεί την μπάλα κι αυτός απλά άφησε στον Ίσακ για το τελικό 2-1.

Το πρόγραμμα της (3ης) αγωνιστικής:

Σάββατο (31/8)

Άρσεναλ-Μπράιτον 1-1

(38’ Χάβερτς – 58’ Ζοάο Πέδρο)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 2-3

(50' Κιν, 57' Κάλβερτ-Λιούιν - 87' Σεμένιο, 90'+2' Κουκ, 90'+6' Σινιστέρα)

Ίπσουιτς-Φούλαμ 1-1

(15' Ντέλαπ - 32' Τραορέ)

Λέστερ-Άστον Βίλα 1-2

(73' Μπουονανότε - 28' Ονάνα, 63' Ντουράν)

Μπρέντφορντ-Σάουθαμπτον 3-1

(43'/65' Εμπεμό, 69' Βισά - 90+4' Σουγκαβάρα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 1-1

(10' Γουντ - 12' Μπελεγκάρντ)

Γουέστ Χαμ-Μάνστεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή (1/9)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-1

(37' Μπαρνς, 78' Ίσακ - 56' Μπερν αυτ.)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 1-1

(25' Τζάκσον - 53' Έζε)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (18:00)

