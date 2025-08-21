Σε λιγότερο από μία εβδομάδα (27 Αυγούστου), το Ευρωμπάσκετ του 2025 κάνει τζάμπολ στα γήπεδα Λετονίας, Κύπρου, Πολωνίας και Φινλανδίας. Όπως είναι λογικό, η μεγάλη αύξηση των Ευρωπαίων παικτών του NBA, έχει βάλει τις βάσεις ώστε να δούμε πλειάδα αθλητών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Μάλιστα, το ESPN έκανε ranking με τους δέκα κορυφαίους NBAers του επερχόμενου τουρνουά, τοποθετώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας και πάνω από τον Λούκα Ντόντσιτς της Σλοβενίας.

«Ο Αντετοκούνμπο έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην ψηφοφορία για τον MVP του NBA για επτά απίστευτες συνεχόμενες σεζόν και το έχει κερδίσει δύο φορές, αν και οι Μπακς έχουν κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα.

Βρίσκεται σε παρόμοιο ρόλο με την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο: Είχε μέσο όρο 25,8 πόντους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα του τερμάτισε όγδοη. Και ήταν πρώτος σε όλους τους σκόρερ με 29,3 πόντους στο Ευρωμπάσκετ του 2022, αλλά η Ελλάδα τερμάτισε πέμπτη.

Η Ελλάδα κέρδισε το Eurobasket το 2005 και πήρε ξανά μετάλλιο το 2009, οπότε ο Γιάννης συνέπεσε με μέτριες εμφανίσεις σε διεθνή τουρνουά. Εάν αγωνιστεί, ο Αντετοκούνμπο θα κυριαρχήσει ξανά ατομικά», αναφέρει αναλυτικά το ESPN για τον Έλληνα σταρ.

Αναλυτικά η λίστα:

1) Νίκολα Γιόκιτς

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο

3) Λούκα Ντόντσιτς

4) Φραντς Βάγκνερ

5) Άλπερεν Σενγκούν

6) Κρίσταπς Πορζίνγκις

7) Λάουρι Μάρκανεν

8) Ντένι Άβντιγια

9) Σάντι Αλντάμα

10) Νίμιας Κέτα

