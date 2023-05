Επεισοδιακό παρελθόν στο Ολυμπιακός-Ρεάλ: Το ξέσπασμα Αγγελόπουλων και η κόντρα Σπανούλη-Ρούντι

Οι κόντρες του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ έχουν ένα αρκετά πλούσιο παρελθόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με αποκορύφωμα την πολύ επεισοδιακή τριετία 2013-15

Στο Κάουνας ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας. Η… πλάστιγγα γέρνει προς τη «βασίλισσα», η οποία έχει πανηγυρίσει δύο νίκες, έναντι μίας των «ερυθρόλευκων».

Η κόντρα των δύο συγκαταλέγεται στα κλασικά ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού οι μονομαχίες τους χρονολογούνται από τη δεκαετία του ‘90. Ωστόσο, για μία τριετία και συγκεκριμένα από το 2013 μέχρι το 2015 υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση στα παιχνίδια τους.

Οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων ήταν ο Βασίλης Σπανούλης από την πλευρά του Ολυμπιακού και ο Ρούντι Φερνάντεθ από εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν και οι… ιστορικές δηλώσεις του Παναγιώτη Αγγελόπουλου μετά τον αποκλεισμό των «ερυθρόλευκων» στα playoffs του 2014.



Το αχρείαστο αντιαθλητικό του Ρούντι στον Σπανούλη το 2013



Η αρχή έγινε στον τελικό του Final Four του Λονδίνου το 2013. Στα 33,9’’ πριν από τη λήξη, με το σκορ στο 94-85 και τον Ολυμπιακό να είχε… αγκαλιάσει την back-to-back κατάκτηση, ο Ρούντι Φερνάντεθ έκανε ένα αχρείαστο αντιαθλητικό φάουλ στον Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς ο Ισπανός φόργουορντ έβγαλε όλη του την απογοήτευση για την ήττα στον τελικό, ωστόσο το θέμα έληξε σχεδόν αμέσως. Μάλιστα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο «V-Span» πήγε και χαιρέτησε όλους τους παίκτες της «βασίλισσας».

Ο Σπανούλης χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες της Ρεάλ

Ρούντι-Σπανούλης Round 2 και η… κατάρα από τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο

Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ένα βήμα πριν το Final Four και συγκεκριμένα στα playoffs. Από το πρώτο ματς η σειρά μύριζε… μπαρούτι και κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε στην πρεμιέρα της, που έγινε στη Μαδρίτη. Με το σκορ στο 78-62 υπέρ της «βασίλισσας» και στα 5:43’’ πριν από τη λήξη, ακόμη μία αντιαθλητική ενέργεια του Ρούντι πάνω στον Σπανούλη πήγε να… τινάξει την κατάσταση στον αέρα. Ο «Kill Bill» μόλις είχε κερδίσει φάουλ από τον Σαλάχ Μεϊρί και συνέχισε τη φάση με τον Ισπανό φόργουορντ να χτυπάει με το γόνατο τον αρχηγό των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία μικρή σύρραξη.



Η Ρεάλ πήρε τα δύο πρώτα στη Μαδρίτη, με τον Ολυμπιακό να απαντά με τον ίδιο τρόπο στο ΣΕΦ και έτσι η σειρά να οδηγείται σε πέμπτο και τελευταίο ματς στην ισπανική πρωτεύουσα. Εκεί, η «βασίλισσα» ήταν ανώτερη από την ομάδα του Πειραιά, παίρνοντας τη νίκη με 83-69 και την πρόκριση στο Final Four του 2014, στο Μιλάνο. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο εκ των ιδιοκτητών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ξέσπασε κατά των παικτών της Ρεάλ με αφορμή την συμπεριφορά τους, λέγοντας:



«Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας. Παλέψαμε. Δεν παραδώσαμε κανένα στέμμα. Χάσαμε από τη Ρεάλ, από την ομάδα που παίξαμε στον τελικό πέρσι και την κατατροπώσαμε. Φέτος χτυπηθήκαμε από τραυματισμούς, κάναμε ό,τι καλύτερο γίνεται και το μέλλον ανήκει στον Ολυμπιακό. Είναι ένα συνονθύλευμα από καλούς παίκτες, αλλά με τον τρόπο που παίζουν δεν έδειξαν κανέναν σεβασμό στον Ολυμπιακό, που πήρε δύο πρωταθλήματα Ευρώπης και τους ταπείνωσε πέρσι στον τελικό. Τον έχουν τσακίσει τον Σπανούλη στο ξύλο και όταν το παιχνίδι έχει κριθεί, να πηγαίνουν τα δύο γκαρντ και να τον σηκώνουν εικονικά είναι μια εικόνα αηδίας για μένα. Εύχομαι να πατώσουν στο Final Four».







Για την ιστορία, η Ρεάλ έφτασε στον τελικό του Final Four, αλλά μάλλον οι… ευχές του Παναγιώτη Αγγελόπουλου έπιασαν τόπο, καθώς ηττήθηκε στην παράταση από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Ράις.

Το τελευταίο επεισόδιο στον τελικό της Μαδρίτης







Η τελευταία… πράξη στην κόντρα Ρούντι και Σπανούλη δόθηκε στον τελικό της Μαδρίτης το 2015. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι δυο τους είχαν ξεκινήσει έναν διάλογο με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις, για να έρθει η… έκρηξη στα 13,9’’ πριν από τη λήξη. Έπειτα από ένα τρίποντο του Σέρχι Ροντρίγκεθ, που έκανε το σκορ 78-59, ο Ρούντι μάζεψε την μπάλα από το παρκέ και με πολύ ειρωνικό τρόπο την παρέδωσε στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Όπως είναι φυσικό, η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον «Kill Bill», ο οποίος επέστρεψε την μπάλα στον Ισπανό φόργουορντ και τους δυο τους να χρεώνονται τεχνικές ποινές.

