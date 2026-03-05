Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 24 πόντους στη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό στη γάμπα, όμως οι Μπακς ηττήθηκαν με 131-113 από τους Χοκς, γνωρίζοντας τέταρτη διαδοχική ήττα.

Η ομάδα του Μιλγουόκι βρίσκεται σε καθοδική πορεία, με τις τελευταίες τέσσερις ήττες να έρχονται με συνολική διαφορά 97 πόντων, γεγονός που αποτυπώνει τα αμυντικά προβλήματα και τη γενικότερη αστάθεια.

Οι Μπακς προηγήθηκαν 71-66 στο ημίχρονο, σε ένα πρώτο μέρος όπου και οι δύο ομάδες σούταραν με ποσοστό άνω του 60%. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο.

Το Μιλγουόκι έμεινε στους δύο πόντους στα πρώτα 5:56 του δεκαλέπτου, επιτρέποντας στους Χοκς να τρέξουν σερί 10-0 και να πάρουν οριστικά τον έλεγχο. Συνολικά, η Ατλάντα επικράτησε 65-42 στο δεύτερο ημίχρονο, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Ο Αντετοκούνμπο, εμφανώς εκνευρισμένος σε φάση του τέταρτου δωδεκαλέπτου, δέχθηκε τεχνική ποινή όταν πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, μετά από καλάθι των γηπεδούχων που ανέβασε τη διαφορά στους 18 πόντους.

Οι Μπακς έπεσαν στο 26-35 και βρίσκονται πλέον πέντε νίκες πίσω από τη 10η θέση της Ανατολής, την οποία κατέχει η Ατλάντα. Η προοπτική για δέκατη διαδοχική συμμετοχή στα playoffs μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ.

Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 13 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 16 πόντους, δύο βράδια μετά την ήττα από τη Βοστώνη όπου δεν είχε αγωνιστεί καθόλου. Η απουσία του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο επηρέασε επίσης το rotation.

Από την άλλη, οι Χοκς έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες και ανέβηκαν πάνω από το .500 (32-31), έχοντας κορυφαίο τον Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ με 23 πόντους.

