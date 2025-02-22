Αντετοκούνμπο: Αγαπώ τον Πόρτερ, είναι υπέροχος

Το εγκώμιο του Κέβιν Πόρτερ έπλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι των Μπακς με τους Γουίζαρντς και την σημαντική συμβολή του πρώην άσου του ΠΑΟΚ στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του:

«Μία ή δύο φορές στην καριέρα μου είχα παιχνίδια με περιορισμό λεπτών. Είναι κάπως ενδιαφέρον για ‘μένα να έχω αρκετά παιχνίδια με περιορισμό. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είχα έναν τραυματισμό από το πουθενά, όπως πέρυσι, οπότε πρέπει να είμαι έξυπνος, να φροντίσω το σώμα μου και να είμαι έτοιμος για τα playoffs. Οπότε αν πρέπει να παίξω μερικά ματς με περιορισμό λεπτών, θα το κάνω».

Για το σουτ που πήρε ο Μίντλετον στο τέλος, το οποίο έχασε:

«Ήμασταν τρομοκρατημένοι για αυτό. Πόσο γρήγορα αλλάζει… Συνήθως είμαι κάπως ‘βάλ’ το Κρις’ και σήμερα ήμουν κάπως ‘χάσ’ το Κρις’ (γέλια). Τρελό… Είμαι χαρούμενος που τον είδα, μοιάζει περίεργα με αυτή τη φανέλα. Δεν κάνει αυτή τη φανέλα να φαίνεται όμορφη (γέλια). Ήταν διασκεδαστικό, μιλήσαμε, γελάσαμε στο παρκέ. Σίγουρα θα μού λείψει».

Για τον Κέβιν Πόρτερ:

«Τον αγαπώ. Είναι υπέροχος. Είναι ένα steal για ‘μας. Είναι υπέροχος, είναι πραγματικά υπέροχος. Παίζει σκληρά αμυντικά, πιστεύω ότι είναι από εκείνους τους παίκτες που θέλει να νιώσει ότι τον θέλουν. Θέλει να νιώσει μια καλή ενέργεια γύρω του, θέλει να γύρω από μια ομάδα που τον εμπιστεύεται, που πιστεύει στον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις. Ήταν εκπληκτικός στα προηγούμενα δύο ματς που έπαιξα μαζί του. Εκπληκτικός στον χώρο, στην ικανότητά του να βρίσκεται στη θέση του, στις πάσες του, στη δημιουργία για τους άλλους. Αμυντικά ήταν τόσο καλός, χρησιμοποιεί το σώμα και το μυαλό του. Δεν θα πω ψέματα, λατρεύω να παίζω μαζί του. Είναι steal, ξέρετε όπως λέμε το steal του draft, έτσι έχουμε και εμείς αυτό το steal τώρα».

Για το αν ξέρει κάποιον από την ομάδα που έπαιξε στην Ελλάδα:

«Όχι. Ο μικρότερος αδερφός μου παίζει στην ομάδα που έπαιζε, στον ΠΑΟΚ. Έβλεπα τα ματς του, πάντα έβλεπα τα ματς του. Ήξερα ότι δεν θα βρίσκεται για πολύ εκεί. Σίγουρα δεν έμενε για πολύ εκεί».

