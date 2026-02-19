Αισιόδοξη η πρόεδρος της Θέλτα: «Θα νικήσουμε 2-1 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα»

Η Θέλτα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (19:45) τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη μάχη των playoffs του Europa League και υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Ισπανών για θετικό αποτέλεσμα.

Κι αυτό διότι η πρόεδρος της ομάδας του Βίγκο Μαριάν Μουρίγο προέβλεψε νίκη με 2-1 κόντρα στο «δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος ωστόσο δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην ιστορία του από ισπανικό σύλλογο στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φτάσαμε ήδη σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ πάντα πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, οπότε πάμε με ένα 1-2. Οτιδήποτε άλλο πέρα από την ήττα είναι καλό, αλλά αφού είπα 1-2, δεν το παίρνω πίσω», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ποτέ δεν ταξιδεύουμε με την αίσθηση ότι είμαστε φαβορί. Αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα παλέψουμε αυτόν τον αγώνα με τη νοοτροπία ότι είναι ο πιο δύσκολος», ενώ ρωτήθηκε και για μια ενδεχόμενη πρόκριση που θα έφερνε τη Θέλτα αντιμέτωπη με τη Λιόν ή την Άστον Βίλα.

«Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ’ όλα για την περηφάνια της ομάδας, με τόσους παίκτες από τις ακαδημίες που έχουν κάνει σχεδόν το ντεμπούτο τους στην Πριμέρα και στην Ευρώπη για πρώτη φορά, για τους παίκτες που ήρθαν από το εξωτερικό και πίστεψαν σε αυτό το πρότζεκτ, για τους φιλάθλους που μας έχουν στηρίξει — για όλους μας θα ήταν τεράστιας σημασίας να βρεθούμε στον επόμενο γύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μουρίγο.

