Στην Ελλάδα μετακομίζει η Ciner Shipping, μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες

Ο τουρκικός όμιλος Ciner αποφάσισε να μεταφέρει στην Ελλάδα το σύνολο των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής του εταιρείας, Ciner Shipping. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους και το παράρτημα του ομίλου θα λειτουργεί από εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ciner Shipping Βασίλειο Παπακαλοδούκα, μεταδίδουν τουρκικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.
Σύμφωνα με την αγγλόγλωσση Turkiye Today, το πρωί της Παρασκευής οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι οι συμβάσεις τους θα καταγγελθούν με πλήρη νόμιμη αποζημίωση. Επιπλέον, φέρεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλειος Παπακαλοδούκας παραιτήθηκε από τη θέση του και ίδρυσε εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα, η οποία θα διαχειρίζεται τον στόλο της Ciner.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σήμερα την είδηση ότι ο Βασίλης Παπακαλοδούκας, CEO της Ciner Shipping, από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος στόλου τουρκικής εταιρείας διαχείρισης πλοίων, «έσπασε τη σιωπή του» αναφορικά με την απόφαση της εταιρείας να μεταφέρει τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, «προκειμένου να αξιοποιήσει το άφθονο ανθρώπινο δυναμικό και τα περιφερειακά πλεονεκτήματα της χώρας», όπως δηλώνει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ναυτιλιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο TradeWinds.
Η είδηση συνδυάστηκε με το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο 2024 ο Όμιλος Ciner πούλησε το σύνολο του μεριδίου του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων των Haberturk και Bloomberg HT, στον τουρκικό όμιλο Can Holding.
Η Ciner Shipping διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 24 πλοίων με συνολική χωρητικότητα περίπου 2 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Τουρκίας όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα. Ο στόλος της αποτελείται από 20 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και τέσσερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Suezmax με συνολική χωρητικότητα 635.000 τόνων.
