Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουλίου

Σήμερα Σάββατο, 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος και της Αγίας Όλγας Ισαποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*

Όλγα

Αγία Ευφημία Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Ευφημία γεννήθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα στη Χαλκηδόνα και συγκαταλέγεται στους μεγάλους μάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τους διωγμούς των χριστιανών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.), οδηγήθηκε ενώπιον του ανθυπάτου Θράκης και Βιθυνίας και αρνήθηκε να αποκηρύξει τη χριστιανική της πίστη.

Για τη στάση της υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, πριν οδηγηθεί στο μαρτύριο και κατασπαραχθεί από αρκούδα, κατόρθωσε να προσηλυτίσει στον χριστιανισμό τους δύο δημίους της.

Αργότερα, πάνω στον τάφο της ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός στη Χαλκηδόνα. Εκεί πραγματοποιήθηκε το 451 μ.Χ. η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διατύπωσε το δόγμα περί των δύο φύσεων του Χριστού, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Εκκλησίας.

Αγία Ισαπόστολος Όλγα

Η Αγία Ισαπόστολος Όλγα είναι η πρώτη Αγία προερχόμενη από τους Ρως, τους προγόνους των σημερινών Ρώσων και Ουκρανών.

Ο σύζυγός της δολοφονήθηκε το 945 από τους Δρεβλιανούς κατά τη συλλογή φόρου υποτέλειας, με αποτέλεσμα ο θρόνος να περάσει στο μικρό γιο τους Σβιάτοσλαβ που ήταν ακόμη βρέφος. Έτσι η Όλγα ανέλαβε χρέη επιτρόπου μέχρι την ενηλικίωσή του, ασκώντας για σχεδόν δύο δεκαετίες την πραγματική εξουσία στο κράτους.

Η Όλγα ήταν ο πρώτος ηγέτης των Ρως που εγκατέλειψε τον παγανισμό για το χριστιανισμό. Η βάπτισή της έγινε το 955 μ.Χ. με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε το χριστιανικό όνομα Ελένη από τη νονά της Ελένη Λεκαπηνή, σύζυγο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ’.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μετά την ενηλικίωση του Σβιάτοσλαβ και τη λήξη της επιτροπείας (965), τα πέρασε στο κάστρο του Βίσγκοροντ κοντά στο Κίεβο μαζί με τα εγγόνια της. Ένας από τους εγγονούς της, ο Βλαδίμηρος, θα γινόταν αργότερα ο ηγέτης των Ρως που εισήγαγε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Ταυτόχρονα η Όλγα ασκούσε την εσωτερική διοίκηση, αφού ο Σβιάτοσλαβ απουσίαζε διαρκώς σε μακροχρόνιες εκστρατείες. Ο θάνατος την βρήκε σε προχωρημένη ηλικία το 969. Για τις προσπάθειές της να διαδώσει το χριστιανισμό στην επικράτεια των Ρως ανακηρύχθηκε αγία και ισαπόστολος από την ρωσική ορθόδοξη εκκλησία το 1587. Η μνήμη της εορτάζεται την ημερομηνία του θανάτου της (σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο), στις 11 Ιουλίου.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμών.

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Επόμενη Πανσέληνος: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026

Πηγή: skai.gr

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