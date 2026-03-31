Ζ. Κωνσταντοπούλου: H κυβέρνηση παίζει τα ρέστα της για τη συγκάλυψη

«Η κυβέρνηση παίζει τα ρέστα της για την παραμονή της στην εξουσία και τη συγκάλυψη των εγκλημάτων που έχει διαπράξει», κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση» την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με προεξάρχοντα τον ίδιο τον πρωθυπουργό και με τη μεθοδολογία της μαφίας. Κατήγγειλε παράλληλα «δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς, που παίζει τα ρέστα του» στην στήριξη της κυβέρνησης και τη συγκάλυψη, για να σχολιάσει ότι το Watergate scandal της δεκαετίας του ‘70, ωχριά μπροστά στο «Μητσοτάκης gate» της δεκαετίας του 2020.

«Η κοινωνία είναι εκτεθειμένη σε έναν ανείπωτο καθεστωτισμό και σε ένα δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς, το οποίο παίζει τα ρέστα του, προκειμένου να υποστηλώσει και να σταθεροποιήσει ένα αδυσώπητο, σκοτεινό κυβερνητικό καθεστώς», είπε. Αναφέρθηκε επίσης σε «βρώμικο παρασκήνιο» και σε «σκοτεινούς μηχανισμούς» με «λειτουργούς που κάνουν τα στραβά μάτια» σε όσα έχουν συμβεί με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές.

Ξεκινώντας με το «έγκλημα των Τεμπών», η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι υπόθεση που δεν ανέκυψε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αλλά υπήρχε έρευνα εισαγγελική από το 2021: την είχε διατάξει ο εισαγγελέας Μπαρδάκης, και «ω του θαύματος», οι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας που έκαναν την έρευνα, τα βρήκαν όλα καλά. «Βέβαια, την ίδια περίοδο, ο εισαγγελέας Μπαρδάκης ήταν παρακολουθούμενος από τις υποκλοπές, είναι στη λίστα των παρακολουθούμενων προσώπων ο εισαγγελέας Μπαρδάκης, όπως ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων προσώπων δικαστές και εισαγγελείς σε κρίσιμες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Καραϊβάζ», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το κατεστημένο παίζει τα ρέστα του για τη συγκάλυψη και τη συσκότιση, παίζει τα ρέστα του για την παραμονή του στην εξουσία, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και στο σημείο αυτό, χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση να μην γίνει την προσεχή Παρασκευή η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου. «Η Παρασκευή 3 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα που μπορεί να γίνει η συζήτηση με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, για τα ζητήματα των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης όμως κρύβεται, γιατί αυτός δεν θέλει να γίνει καμία δίκη που τον αφορά. Δεν θέλει να γίνει η δίκη η δική του, του Δημητριάδη, και όλων των εμπλεκόμενων στις υποκλοπές. Δεν θέλει να γίνει η δίκη η δική του, του Καραμανλή, του Χατζηδάκη, του Χρυσοχοϊδη και όλων των εμπλεκόμενων στις Μεταφορές. Δεν θέλει να γίνει η δική του, του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού, του Χαρακόπουλου - αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ - και όλων των εμπλεκόμενων στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος. Δεν θέλει να γίνει καμία δίκη που αφορά την εγκληματική δράση αυτής της κυβέρνησης», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναφερόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο νομικός χαρακτηρισμός της κυβερνητικής δράσης στην υπόθεση αυτή, είναι «εγκληματική οργάνωση» για να σημειώσει ότι «δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη-εγκληματική οργάνωση, με τον ίδιο προεξάρχοντα, με τους κανόνες της μαφίας, την ομερτά των εγκληματικών οργανώσεων, με τα αντίποινα που εφαρμόζουν οι εγκληματικές οργανώσεις και με τη μεθοδολογία των εκβιασμών, των αλληλοεκβιασμών, των παρακολουθήσεων».

Για τις παρακολουθήσεις, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι «ένα δικαστικό και εισαγγελικό κατεστημένο σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση, έθαψε τον Ιούλιο του 2024 την εγκληματική και κακουργηματική διάσταση της υπόθεσης των υποκλοπών ως προς την κυβέρνηση». Και είναι το σημείο αυτό, στο οποίο η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «το Watergate scandal της δεκαετίας του ‘70 ωχριά μπροστά στο 'Μητσοτάκης gate' της δεκαετίας του 2020» με τις «παραφυάδες του», δηλαδή με το «Δημητριάδης gate», το «Μυλωνάκης gate», και όλες τις «εκφάνσεις» μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού «ωτακουστή».

Αναφέρθηκε επίσης «στα φασιστοειδή της κυβέρνησης, στον Γεωργιάδη, στον Φλωρίδη, στον Βορίδη, σε όλους εκείνους που τολμούν, την ώρα που πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη και ανερυθρίαστη παρέμβαση στη δικαιοσύνη και καταλύουν την διάκριση των εξουσιών, τολμούν να στοχοποιήσουν τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, τους συνηγόρους των συγγενών» και πρώτης της ίδιας που ενοχλεί, γιατί μπορεί να υπερασπίζεται τους πολίτες απέναντι στις μεθοδεύσεις και τις μηχανορραφίες των μηχανισμών - και τη στοχοποιούν.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επεφύλασσε τέλος ξεχωριστή αναφορά στον κ. Σεβαστίδη, τον οποίον, αφού τον χαρακτήρισε «επίσκοπο» της κυβερνητικής εξουσίας, επισήμανε ότι «ο κοινοβουλευτικός λόγος, η μαχόμενη κοινοβουλευτική δράση, η δράση του συνηγόρου που υπερασπίζεται δικαιώματα και υπάρξεις, δεν μπορεί να εξισώνεται με την εγκληματική δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης», όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Σημείωσε επίσης, ότι στη δημοκρατία δεν νοείται να εργαλειοποιείται ένα δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς, προκειμένου να πλήξει το ιερό αίτημα, της κοινωνίας, των πολιτών, των οικογενειών των θυμάτων, των επιζώντων και των επιζουσών των Τεμπών, για δικαιοσύνη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε πλήθος δελτίων Τύπου που έχει εκδώσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και οι «διάφοροι δικαστές και εισαγγελείς, από την κυβέρνηση την τελευταία τριετία», που, όπως σημείωσε, είναι δελτία Τύπου, ως επί τω πλείστον «υποστήριξης της κυβερνητικής δράσης», δελτία Τύπου «αντιδικίας» με όποιον τολμάει να αμφισβητεί αυτό το «καθεστώς».

«Εμείς θέλουμε δικαστές που τολμούν να συγκρούονται με όλες τις εξουσίες, όχι δικαστές που συναλλάσσονται με τα υπουργεία για συνδικαλιστικά οφέλη», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.