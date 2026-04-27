Υποψήφια για το βραβείο του καλύτερου ευρωβουλευτή στην κατηγορία «Βιώσιμος Τουρισμός», του περιοδικού «The Parliament Magazine», επελέγη η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ και προέδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελίζα Βόζεμπεργκ- Βρυωνίδη.

Πρόκειται για «μια σημαντική αναγνώριση για την ευρωομάδα της ΝΔ», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η κ. Βόζεμπεργκ προτάθηκε από το περιοδικό ως υποψήφια στην κατηγορία «Βιώσιμος Τουρισμός», που για πρώτη φορά εντάσσεται ως ξεχωριστή κατηγορία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, για να αναδείξει τους ευρωβουλευτές με αξιόλογη κοινοβουλευτική δράση στον τομέα αυτό.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων η κ. Βόζεμπεργκ δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει την αδιάλειπτη παρουσία και δράση της στην Ειδική Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Τουρισμό, που στόχο έχει την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό.

«Ιδιαιτέρως, αυτή η απόφαση αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της κ. Βόζεμπεργκ, που με προσωπική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν το καλοκαίρι του 2024 κατ’ αίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησε και πέτυχε την ένταξη του τουρισμού -για πρώτη φορά- σε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την ευθύνη του Έλληνα Επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα», όπως σημειώνεται.

Μαζί με τους συνυποψηφίους της ευρωβουλευτές, Nikolina Brnjac, πρώην υπουργό Τουρισμού της Κροατίας και Daniel Attard, ευρωβουλευτή από τη Μάλτα και μέλος της Ομάδας Εργασίας για τον Τουρισμό, η κ. Βόζεμπεργκ θα διεκδικήσει το βραβείο σε ειδική τελετή απονομής που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

