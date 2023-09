Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στη Λιβύη Πολιτική 16:37, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Tην οδύνη και τα θερμά συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν και βουλευτές