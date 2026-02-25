To ΠΑΣΟΚ καλεί σε λογοδοσία το Υπερταμείο

Επιστολή με αίτημα την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου, προκειμένου να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος για τον ρόλο, τις επιλογές και τις προτεραιότητές του, κατέθεσε προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με τις υπογραφές των Βουλευτών του και μελών της Επιτροπής: Παύλου Γερουλάνου, Δημήτρη Μπιάγκη, Μιλένας Αποστολάκη, Μιχάλη Κατρίνη, Πάρι Κουκουλόπουλου, Κατερίνας Σπυριδάκη και Χριστίνας Σταρακά.

Στην επιστολή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο - και κατ’ επέκταση η κοινωνία δεν διαθέτει, -ούτε διέθετε ποτέ-, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα είτε για τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων είτε ακόμα και για βασικά στοιχεία της στρατηγικής της εκάστοτε διοίκησής του Υπερταμείου, παρότι διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, επηρεάζοντας άμεσα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας του κράτους.

Το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, είχε απορρίψει ασυζητητί την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για την κάλυψη του δημόσιου χρέους, είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο της ίδρυσής του και έχει προτείνει το κλείσιμο του υφιστάμενου Υπερταμείου και την αντικατάστασή του από ένα νέο, πραγματικό «Ταμείο Εθνικού Πλούτου».

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα μέλη στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ζητάνε να προγραμματιστεί σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αλλά θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας της Πολιτείας μας, το Υπερταμείο , δεν μπορεί να λειτουργεί, υπό καθεστώς επιτροπείας και σε πλήρη αδιαφάνεια, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τέτοιοι φορείς είναι εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής με εθνική κυριότητα, διαφάνεια και λογοδοσία και είναι αδιανόητο περιουσιακά στοιχεία της χώρας να παραμένουν για χρόνια αναξιοποίητα ή να εκποιούνται χωρίς οικονομική και αναπτυξιακή λογική την ώρα που θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στην εθνική οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες – και να μην απολογείται κανείς».

Και καταλήγουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την παρουσία της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ώστε να τεθεί επί τάπητος με σαφήνεια η στρατηγική του, να απαντηθούν ερωτήματα για συγκεκριμένες επιλογές και προτεραιότητες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες να τοποθετηθούν ουσιαστικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.