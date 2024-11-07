Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε άμεσα με τον νικητή των εκλογών

Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε άμεσα με τον νικητή των εκλογών, όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας: «Ο πρόεδρός μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του στις εκλογές. Κατά την επικοινωνία, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία του να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ τη νέα περίοδο».

Τουρκικά ΜΜΕ για Τραμπ: Απειλούσε να καταστρέψει την οικονομία και τώρα τον προσεγγίζουμε

«Ο Τραμπ αποκαλούσε ανόητο τον Ερντογάν και τώρα ο Ερντογάν τον αποκαλεί φίλο του» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ και προσθέτουν ότι ο Τραμπ «απειλούσε να καταστρέψει την οικονομία μας και τώρα τον προσεγγίζουμε».

Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής κεντρικού δελτίου ειδήσεων NOW HABER: Δείτε πώς ο Τραμπ είχε στείλει επιστολή. Στις 9 Οκτωβρίου του 2019. Απευθύνεται στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογἀν και του λέει μην παριστάνεις τον σκληρό. Μην είσαι ανόητος. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που είπε τον Ερντογάν ανόητο! Εμείς τι κάναμε τώρα. Παρά την προσβολή αυτή, είμαστε από τους πρώτους που στείλαμε συγχαρητήρια και του απευθύνθηκε ως 'φίλε μου Τραμπ'. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΟW HABER: Η επιστολή που είχε στείλει και περιλάμβανε προσβολές και απειλές προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, προβάλλεται καθώς βρίσκεται στο μπαρ του ξενοδοχείου του στο Μανχάταν.

Anadolu: «Η Τουρκία αναφέρει ότι τα προβλήματα του Αιγαίου είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά»

«Πρέπει να μειωθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων της 'τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης'»

«Η Τουρκία υπενθυμίζει στην ελληνική πλευρά με κάθε ευκαιρία τη στάση της ότι τα προβλήματα του Αιγαίου, που αποτελούν ένα από τα σημαντικά θέματα ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών, είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία συνεχίζει να μεταφέρει στην ελληνική πλευρά την προσδοκία της να μείνει μακριά από προκλήσεις στη ρητορική και στο γήπεδο, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών.

Η τρέχουσα θετική δυναμική στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντικατοπτρίζεται και την προσδοκία της τουρκικής πλευράς και στην κατάσταση της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης και των Τούρκων συμπατριωτών στη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κω και για τον τερματισμό των παραβιάσεων δικαιωμάτων κατά της τουρκικής μειονότητας και ομοεθνών και αυτό συνεχίζεται να μεταφέρεται στην ελληνική πλευρά».

