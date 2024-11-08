Ένταση, δεκάδες συγκεντρωμένοι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη, αποχωρήσεις και προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης από βουλευτή, συνθέτουν μέχρι στιγμής το σκηνικό στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:30.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα άνοιξαν οι πόρτες για την είσοδο των διαπιστευμένων συνέδρων, ενώ ήδη ακούγονταν συνθήματα στον εξωτερικό χώρο.

Ήδη, ο βουλευτής Πέτρος Παππάς αποχώρησε πριν την έναρξη του Συνεδρίου και δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανεξαρτητοποιηθεί και ακολούθησε ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το κόμμα και θα ανεξαρτητοποιηθεί.

Το Συνέδριο ξεκίνησε τελικά με πολλές ώρες καθυστέρηση. Ακολουθεί βίντεο από την έναρξη των διεργασιών:

Το κλίμα έντασης των προηγούμενων ημερών κορυφώθηκε χθες μετά και τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Σε αυτό το κλίμα αναμένεται να διεξαχθούν και οι εργασίες του συνεδρίου, καθώς ουρές συνέδρων που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη έχουν σχηματιστεί στο Gazi live έπειτα από κάλεσμα του ιδίου να συγκεντρωθούν έξω από τον πολυχώρο.

Η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί εν αναμονή της απόφασης του προεδρείο του συνεδρίου, το οποίο θα προτείνει η πλειοψηφία, για το αν θα «κόψει» κάθε αίτημα της πλευράς Κασσελάκη για συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία τηρώντας αυστηρά την ημερήσια διάταξη και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

