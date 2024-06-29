«Η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί και αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία κατευναστική θα πάμε στα βράχια. Καθαρά πράγματα» ανέφερε στην ΕΡΤ το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ματζουράνης σχετικά με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δεν πρέπει να είναι ούτε από τον κ. Κασσελάκη ούτε από τον κ. Τσίπρα. Όπως εξήγησε «Και θα σας πω γιατί. Πρωτοβουλία από άλλα στελέχη που είναι πιο ψύχραιμα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Η πολιτική δεν είναι λειτουργία παρόρμησης. Όσοι λειτουργούν παρορμητικά στην πολιτική δεν έχουν καλό τέλος».

«Ο κύριος Κασσελάκης εκλέχτηκε πρόεδρος από χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένη εντολή: να νικήσει τον Μητσοτάκη, να διευρύνει και να μεγαλώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να συντείνει ή να μην αντιστέκεται στην εσωστρέφεια. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε οικειοθελώς. Δεν τον έδιωξε κανένας. Επί πλέον, η θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής, ούτε αλλαγής.

»Δεν είναι ένα αντικείμενο «έλα εσύ να σου παραδώσω τη θέση μου κι εγώ θα είμαι στρατιώτης ή πάψε να με υπονομεύεις». Εάν υπάρχουν στοιχεία ότι υπονομεύεται από τον κ. Τσίπρα, μάλιστα, θα πρέπει ευθέως να βγει και να πει έχω αυτά, αυτά κι αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορεί να ταυτίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με κινήσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε ήταν ή και τώρα είναι κοντά του. Ό, τι θέλει ο κύριος Τσίπρας το λέει ευθέως ο ίδιος.»

Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι η πολιτική, ο πολιτικός διάλογος, η πολιτική αντιπαράθεση ή πολιτική σύγκρουση που είναι συνήθης στα κόμματα αλλά κυρίως στα κόμματα της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, δεν γίνεται ούτε με διαρροές, ούτε με facebook, με αναρτήσεις».

Πρόσθεσε ότι «ο διάλογος γίνεται στα όργανα ή δημόσια με δηλώσεις[…] Τα όργανα θα συγκληθούν το επόμενο Σάββατο και σας λέω ότι εκεί θα δοθεί μάχη[…] Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει δηλώσει ούτε έχει εκφράσει με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή του να επανέλθει και να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, όσα αναφέρονται περί επανόδου “έλα να παραιτηθώ εγώ και να αναλάβεις εσύ” δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ούτε έχει το δικαίωμα ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Κασσελάκης, να παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, διότι δεν τον έβαλε ο άλλος. Τον εκλέξαμε 150.000 […]».

Σε άλλο σημείο είπε «Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει τραυματισμένος από εκλογικές ήττες, από διασπάσεις. Και πράγματι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως υπάρχουν και σε όλα τα κόμματα. Το αν τελικά θα καταφέρουμε να συμβιώσουμε, αν θα καταφέρουμε να συνθέσουμε, είναι ένα στοίχημα το οποίο οφείλουμε να το κερδίσουμε για τους πολίτες που έμειναν πιστοί στις ευρωεκλογές και μας έδωσαν ένα αξιοπρεπές ποσοστό, όχι τον στόχο μας, αλλά ένα αξιοπρεπές ποσοστό και σε αυτούς οι οποίοι καθημερινά ιδρώνουν για να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ».

« Η κατάσταση βρίσκεται στο όριο, στο όριο αντοχής όχι μόνο των στελεχών, στο όριο αντοχής των ανθρώπων που μας στηρίζουν. Δεν το αξίζουν. Δεν αξίζουν αυτή τη συμπεριφορά. Τα χιλιάδες μέλη που παραμένουν πιστά σε έναν τραυματισμένο, σε έναν πολυτραυματία ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να το αναστατώνουμε έτσι, με αυτό τον τρόπο, κάθε τρεις και λίγο. Θα πρέπει όλοι να συναισθανθούν τις ευθύνες τους[…] Και κυρίως αυτός που έλαβε την εμπιστοσύνη του κόσμου, τον εκλέξαμε πρόεδρο για τρία χρόνια και δεν μπορεί να τον ρίξει κανένας παρά μόνο άμα παραιτηθεί». υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ψάχνουμε για άλλο πρόεδρο. Έχουμε πρόεδρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του ασκούμε κριτική. Δεν σημαίνει ότι θα τον εμπιστευόμαστε εσαεί ότι και να κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί θέμα δυσπιστίας σε βάρος του. Ο κύριος Κασσελάκης έχει συγκεκριμένη εντολή και οφείλει να σεβαστεί και να την υλοποιήσει. Να μεγαλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να ενώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να αναδιοργανώσει το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς και να νικήσει τον Μητσοτάκη[…] Αν δεν τα κάνει αυτά που λέμε, είμαστε εδώ. Πάλι εδώ είμαστε».

