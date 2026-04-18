«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησής του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και σχολιάζει:

«Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη».

«Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

