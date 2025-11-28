Λογαριασμός
Μαρινάκης για Πιερρακάκη: Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε

O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup

Παύλος Μαρινάκης

Με ένα μήνυμα που υπογραμμίζει την «επιστροφή» της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική πρωτοπορία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup.

«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.

Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Πιερρακάκης Παύλος Μαρινάκης Eurogroup
