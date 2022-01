Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Ουκρανία, κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά - Starting my visit in #Ukraine, I laid a wreath at #Sartana's memorial to civilians of Greek origin who lost their lives. pic.twitter.com/SGO7bHEl2A