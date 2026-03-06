Κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ήταν απόψε ο υπουργός Εξωτερικών κος Γιώργος Γεραπετρίτης ενόψει της αυριανής μεγάλης γιορτής στα Δωδεκάνησα, τα οποία συμπληρώνουν 78 χρόνια ελεύθερα μετά από αγώνες, θυσίες και διώξεις.

Ο υπουργός κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στη Ρόδο, ότι η βασική αντίληψη της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής της πατρίδας μας είναι σθεναρής και συνεπής, αυξάνοντας έτσι το αποτύπωμα της χώρας μας. Ένα διπλωματικό αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος αυτό. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να είναι στην καρδιά όλων των μεγάλων διεθνών οργανισμών. Έχει καταφέρει να είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένα πολύ κλειστό κλαμπ 15 χωρών οι οποίες συγκαθορίζουν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Έχει καταφέρει να έχει στρατηγικές συμμαχίες με όλους όσους σήμερα φαίνεται να είναι εκείνοι οι οποίοι προασπίζουν την ελευθερία και την ασφάλεια»

Ο κ. Γεραπετρίτης, σημείωσε επίσης ότι «η χώρα μας, έχει καταφέρει να έχει στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, με τις χώρες του κόλπου, αλλά και με την Ινδία. δημιουργώντας έναν άξονα συμμαχιών που διευρύνει το αποτύπωμά της. Έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να υποστηρίξει τα εθνικά δίκαια, θέτοντας στο πεδίο τις δίκαιες αξιώσεις, αυτές που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, έχει καταφέρει να αναπτύξει συμμαχίες, σχήματα, τα οποία ενισχύουν όχι μόνο την Ελλάδα. Έχουμε στηριχθεί τα τελευταία χρόνια πάνω σε ένα τρίπτυχο, το οποίο γιγάντωσε, πιστεύω, την πατρίδα μας. Ισχυρή διπλωματία, ανθεκτική οικονομία και αναβαθμισμένη άμυνα. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Το απέδειξε. Η πρόσκληση της αδελφής Κύπρου στο να στηρίξουμε με τα αμυντικά μέσα τα οποία διαθέτουμε. Θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την Κύπρο έτσι ώστε οι όποιες απειλές να πέσουν στο κενό. Είναι ένα ιστορικό χρέος, αδελφού προς αδελφό.»

Ο υπουργός Εξωτερικών, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, των τεσσάρων βουλευτών της Δωδεκανήσου (Γιάννη Παππά, Μάνο Κόνσολα, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη, του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλ. Κολιάδη, και δεκάδων κατοίκων από τα νησιά , σημείωσε ότι η αμυντική διάταξη της χώρας μας, η αμυντική θωράκιση των νησιών μας είναι για μας η πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας. Και σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ. Η ισχύς είναι ένα πάρα πολύ σχετικό μέγεθος. Την ισχύ δεν χρειάζεται να την επιβάλλεις, ούτε να την προβάλλεις.

Η ισχύς είναι κάτι που αποδεικνύεται από τη βούληση και την προαίρεση και την αντίληψη των άλλων για τη δική σου ισχύ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ανταποκριθεί στο αίτημα της γειτονικής Βουλγαρίας να στηρίξουμε με τα μέσα τα αμυντικά τα οποία διαθέτουμε την άμυνα της Βουλγαρίας μετακινώντας κάποιες μονάδες εντός της ελληνικής Επικράτειας, και πάλι αμυντικού χαρακτήρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη γειτονιά μας από τυχόν επιθετικές ενέργειες.

Σκεφτείτε, η μικρή Ελλάδα ανταποκρίνεται σήμερα που μιλάμε στα αιτήματα άλλων χωρών για να παρέχει περιφερειακή ισχύ και ασφάλεια. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια ήταν ένας χρόνος πολύ μεγάλης ισχύος. Ήταν μεγάλης ισχύος γιατί η Ελλάδα βγαίνοντας από μια οδυνηρή οικονομική κρίση μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της, μπόρεσε να ενισχύσει τους πολίτες της, όχι όσο θα έπρεπε, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση και χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση ιδίως σε ό,τι αφορά τις ακριτικές της περιοχές. Η Ελλάδα κατάφερε να φύγει από τη λογική του μαύρου πρόβατου της ευρωπαϊκής οικογένειας και να καταστεί ένας πολύ ισχυρός πόλος, στην πραγματικότητα να καταστεί ένας επισπεύδων. σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Ο υπουργός Εξωτερικών κος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος κατάγεται από τα Δωδεκάνησα (Κάρπαθο) με συγκίνηση περιέγραψε τους αγώνες, τις στερήσεις και την αγωνία που έζησαν οι κάτοικοι των νησιών, όπως, πέρα από τα ιστορικά γεγονότα και μέσα από τις περιγραφές του πατέρα του.

Αύριο η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση σε όλα τα Δωδεκάνησα

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, ο λαός της Δωδεκανήσου θα τιμήσει τη μνήμη των προγόνων του, που στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς διατήρησαν αλώβητη την εθνική μας ταυτότητα και συνείδηση και άσβεστη τη φλόγα για λευτεριά και ένωση με την πατρίδα.

Από άκρη σε άκρη του νομού, οι εκδηλώσεις για την 78η Επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν με λαμπρότητα και σεβασμό στη μνήμη των προγόνων που αγωνίστηκαν για να απελευθερωθούν. Παρουσία του Δωδεκανήσιου υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση, οι εορτασμοί αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες κατοίκους.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά το τέλος της καθιερωμένης παρέλασης στο κέντρο της πόλης, θα γίνει η διέλευση ζεύγους αεροσκαφών της ομάδας επίδειξης DEMO F-16 ΖΕΥΣ, καθώς και επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.