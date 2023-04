«Νέα μεταναστευτική κρίση στη γωνία»: Προειδοποίηση ΕΛΚ μετά το «πράσινο φως» για ευρωχρηματοδότηση του φράχτη του Έβρου

Την επιψήφιση της τροπολογίας του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνοριακών υποδομών όπως ο φράχτης του Έβρου, χαιρέτησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) στο λογαριασμό του στο Twitter, αφήνοντας αιχμές για το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.



«Υποστήριξη με ισχυρή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ενισχύει τις συνοριακές υποδομές» σημειώνει το ΕΛΚ, και προσθέτει:



«Με μια νέα μεταναστευτική κρίση για την Ευρώπη στη γωνία, οι Σοσιαλδημοκράτες αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της μεταναστευτικής πρόκλησης στην Ευρώπη σήμερα!» προσθέτει το ΕΛΚ.



Με 322 ψήφους υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια η τροπολογία του ΕΛΚ σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν κονδύλια άμεσα για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των υποδομών στα σύνορα. Ειδικότερα, την τροπολογία του ΕΛΚ για τη χρηματοδότηση υποδομών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υπερψήφισαν 322 ευρωβουλευτές, 290 την καταψήφισαν και 20 απείχαν της ψηφοφορίας.



Πλέον το θέμα θα τεθεί ξανά υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της τροπολογίας του ΕΛΚ που επιψηφίστηκε.



📣Strong majority support in the @Europarl_EN for the @EPPGroup amendment reinforcing border infrastructure.



With a new #EUMigration crisis around the corner, the Social Democrats refuse to face the reality of the migration challenge in Europe today! https://t.co/iDUwZgSdsc pic.twitter.com/Reu2VpgD0g