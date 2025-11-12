Επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την ότι «κατά την εξέταση του Ιωάννη Κουφουδάκη, μέλος του της Cogniterra, επιχείρησε αμετανόητα να συνδέσει τον μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ».

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όποιος ισχυρίζεται για τον ίδιο ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ «λέει ψέματα» εκθέτοντας τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον μάρτυρα να αποκαλύψει αν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή στη ζωή του ΠΑΣΟΚ», τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«'Οσο οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν υπηρετούν το αφήγημα της ΝΔ για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία φαίνεται να καταφεύγει στην αναζήτηση πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων, ανεπιτυχώς εν προκειμένω, προκειμένου οι διαχρονικές ευθύνες και παθογένειες να καλύψουν τις πρόδηλες ευθύνες της 6ετούς διακυβέρνησης του κ.Μητσοτάκη».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «ως θετική καταγράφεται η δέσμευση του Προεδρείου ότι στο μέλλον δε θα γίνει ανεκτή η υποβολή ερώτησης σε μάρτυρα με την οποία θα καλείται να καταθέσει τι ψηφίζει στις εκλογές, παραβιάζοντας έτσι πέραν άλλων και την συνταγματικά κατοχυρωμένη μυστικότητα της ψήφου».

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, «κατά την εξέτασή του, σχετικά με το ποσό των 7 ευρώ ανά αίτηση που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την αίτηση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αφορούσε την αμοιβή της Gaia προς τα ΚΥΔ για τις υπηρεσίες που παρείχε βάσει σύμβασης και πως κατά την κρίση του λόγος αποχώρησης των παραγωγών από τη Gaia ήταν το ύψος του τιμήματος, το οποίο οι αγρότες θεωρούσαν υψηλό».

Επεσήμαναν ακόμα ότι «σχετικά με τις πληρωμές του αγροτικού κόσμου για το 2025, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι εταιρίες Neuropublic και Cogniterra έχουν δώσει έγκαιρα και σωστά όλα τα παραδοτέα και η καθυστέρηση της πληρωμής δεν αφορά την κοινοπραξία και χαρακτήρισε πολιτικό και όχι τεχνικό το ζήτημα».

«Παραμένει, λοιπόν, το ίδιο ερώτημα προς την κυβέρνηση:

Πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, για να σταματήσει ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση των παραγωγών της χώρας και ποιος ευθύνεται για αυτές τις αδιανόητες καθυστερήσεις;» σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: Skai.gr

