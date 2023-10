Πελώνη στον ΣΚΑΪ 100,3: Η Ελλάδα διεκδικεί επιπλέον πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την κλιματική κρίση Πολιτική 12:10, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ελληνική πλευρά έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση στους ηγέτες του ευρωπαϊκού Νότου, τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη