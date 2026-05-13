Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής παρακολουθούμενων Ελλήνων αξιωματούχων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι:

- Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει τη χώρα από το 2020, με παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και δικαστικών λειτουργών μέσω ΕΥΠ ή του παράνομου λογισμικού Predator.

- Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων.

- Η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων αξιωματούχων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παρακολουθηθεί και οι συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω Predator;

2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Με δήλωσή τους οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν:

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ζητούμε άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η υπόθεση απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω της παρακολούθησης των Ελλήνων ομολόγων τους

Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει την ελληνική πολιτική και κοινωνική σκηνή από το 2020 με την παρακολούθηση Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, δικαστικών, κρατικών λειτουργών και άλλων προσώπων μέσω του συστήματος της ΕΥΠ ή με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Μάλιστα, οι παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ λάμβαναν χώρα υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», οι οποίοι δεν έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματική την καθολική και πλήρη απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων προσώπων για την ολοκληρωθείσα παρακολούθησή τους.

Πέραν, όμως, των κρίσιμων ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά στο εσωτερικό της χώρας, η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και λοιπών αξιωματούχων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν συνομιλίες τους με άλλους Ευρωπαίους υπουργούς, ανώτατους στρατιωτικούς και αξιωματούχους, τόσο στο πλαίσιο διμερών επαφών (λ.χ. τηλεφωνικές επικοινωνίες ή συναντήσεις) όσο και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων και σωμάτων της ΕΕ (λ.χ. Σύνοδοι Υπουργών της ΕΕ, συνεδριάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω του Predator;

2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Πηγή: skai.gr

