Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Παιανίας, η δημιουργία υποδομών κοινωνικού-αναπτυξιακού χαρακτήρα και η εξέλιξη της πορείας του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, προϋπολογισμού 22,1 εκατ. ευρώ, εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή, ενώ στη συνάντηση με τον δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη, επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των δύο πλευρών και τέθηκαν οι προτεραιότητες για το προσεχές διάστημα.

Αναφορικά με το αποχετευτικό, το οποίο θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και το οποίο θα καλυφθεί από πόρους της περιφέρειας, σύντομα θα υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση. Το μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 59,6 χιλιόμετρα, σε περιοχή 290 εκταρίων με τελικό αποδέκτη το νέο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας.

Στο δημαρχιακό μέγαρο Παιανίας υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Ν. Χαρδαλιά και τον δήμαρχο Ισ. Μάδη προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας, περιπάτου και άθλησης επί της οδού Πεδουλά Κύπρου, με προϋπολογισμό 650.800 ευρώ, που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της περιφέρειας. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή παιδικής χαράς και κυκλικής πλατείας με υπαίθρια όργανα γυμναστικής, ενώ θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου και περιπάτου, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και φωτισμό.

Στη σύσκεψη που προηγήθηκε συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, τις παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και ακολούθησε αυτοψία του περιφερειάρχη σε σημεία όπου εξελίσσονται ή πρόκειται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα υποδομής. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την οδό Πεδουλά Κύπρου και στη συνέχεια μετέβη επί της οδού Ονείρων, όπου θα υλοποιηθούν έργα ανακατασκευής και συντήρησης του δρόμου που συνδέει την πόλη της Παιανίας με το σπήλαιο «Κουτούκι». Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προγραμματική σύμβαση, ύψους 510.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από την περιφέρεια, υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι το «Κουτούκι» αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο και επισκέψιμο σπήλαιο του λεκανοπεδίου και η υφιστάμενη οδός παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και ρηγματώσεις, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανακατασκευή και συντήρηση του ασφαλτοτάπητα χωρίς αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, με πλάτος από 5,5 έως 6,5 μ. και μήκος 3.500 μ.

Ο περιφερειάρχης επιθεώρησε επίσης τον εγκαταλελειμμένο υπαίθριο χώρο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων της Παιανίας ο οποίος θα αξιοποιηθεί, καθώς θα δημιουργηθούν επιπλέον χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, προϋπολογισμού 6.335.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από πόρους της περιφέρειας.

Ενδεικτικά προβλέπεται η δημιουργία στίβου 400 μ. οκτώ διαδρομών με κερκίδες 2.000 θέσεων, πεδίο τοξοβολίας 70 μ. έξι θέσεων αθλητών, δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης, δύο αντισφαίρισης και δύο padel, η κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (κτίρια για αποδυτήρια με όργανα για προθέρμανση, για στάθμευση και ψυχαγωγία, ανοικτό θέατρο 500 θέσεων, εντευκτήριο και παιδική χαρά). Επίσης, θα τοποθετηθούν σκίαστρα με παγκάκια και κρουνοί, ενώ στον υπόλοιπο χώρο, θα υπάρχουν φυτά.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον δήμαρχο Παιανίας για την συνεργασία και την προτεραιοποίηση σειράς σημαντικών έργων, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε ένα μητροπολιτικό κέντρο όπως είναι η Αττική, με περισσότερους από 4 εκατ. κατοίκους και 5 έως 6 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο, όπου για πολλά χρόνια βασικές υποδομές παρέμειναν χωρίς την απαραίτητη συντήρηση και αναβάθμιση, αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση.

«Σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, «προχωρούμε με σχέδιο, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στενή συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας, ώστε να καλύψουμε τα κενά του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές». Υπογράμμισε ότι απαιτείται εγρήγορση και συνεννόηση, αλλά και «να σταματήσει το “μπαλάκι”» αρμοδιοτήτων από την Πολιτεία προς την Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού. Κι όποτε γίνεται αυτό, προφανώς και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την όποια ευθύνη, αρκεί αυτό να γίνεται με όρους αξιοπρέπειας από εμάς και ευθύνης από την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να μας μεταβιβάσει και τους αντίστοιχους πόρους που απαιτούνται».

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε την Παιανία «ως δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή η οποία χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για την κάλυψη βασικών υποδομών». Αναφερόμενος στο αποχετευτικό, είπε ότι αποτελεί «μεγάλο και σύνθετο στοίχημα», το οποίο χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα ξεκινήσει σύντομα συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Ιδιαίτερα σημαντικές», χαρακτήρισε ο κ. Χαρδαλιάς τις παρεμβάσεις προς το σπήλαιο, τις αστικές αναπλάσεις, όπως και την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο «θα αναδείξει την περιοχή σε έναν σύγχρονο πυρήνα άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί ο Ισ. Μάδης ως πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ρόλος τον οποίο, όπως υπενθύμισε, υπηρέτησε και ο ίδιος επί 13 συναπτά έτη, τονίζοντας: «Ο Υμηττός αποτελεί έναν ανεκτίμητο φυσικό πνεύμονα για το λεκανοπέδιο και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας. Η δουλειά που γίνεται στον ΣΠΑΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων των φορέων, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του βουνού τόσο για τις τωρινές όσο και για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη «για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία που μετατρέπει τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έργα προς όφελος των πολιτών».

Η Παιανία, πρόσθεσε ο δήμαρχος, «τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική ανάπτυξη και αυτό δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε βασικές υποδομές. Η υλοποίηση του έργου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα, καθώς έρχεται να καλύψει μια κρίσιμη περιβαλλοντική ανάγκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, τη βελτίωση των υποδομών και την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και αναδεικνύουν τις δυνατότητες του τόπου μας».

Πηγή: skai.gr

