Με τη λέξη “Ferto” του Akyla, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, περιέγραψε το πόσο γρήγορα μπορούν πλέον οι πολίτες να αποκτούν το ποινικό τους μητρώο, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews.

«Ένα από τα δελτία τα οποία δεν τα φέρναμε γρήγορα ήταν το ποινικό μητρώο, το οποίο έβγαινε ασύγχρονα. Γινόταν η αίτηση του πολίτη και το ποινικό του μητρώο γυρνούσε πίσω μετά από μέρες. Από τη Δευτέρα για περίπου το 50% των Ελλήνων πολιτών, έρχεται αμέσως και συγκεκριμένα μέσα σε πέντε λεπτά».

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι γίνεται μόνο για το 50%, γιατί δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αλγόριθμος είναι σίγουρος ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο πολίτη και επομένως εκδίδει αμέσως το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Για το υπόλοιπο των περιπτώσεων χρειάζεται λίγος χρόνος για να υπάρξει διασταύρωση».

«Έτσι, λοιπόν, όπως ακριβώς και το τραγούδι του Akyla, το ποινικό μητρώο έρχεται πλέον αμέσως στο ψηφιακό μας πορτοφόλι προκειμένου να απλοποιήσει διαδικασίες που διαρκούσαν πολλές ημέρες».

Σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών επισήμανε ότι «το μέτρο αυτό μπορεί να φαντάζει σκληρό, αλλά είναι μονόδρομος». Εξήγησε ότι «από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους καθηγητές, αλλά και τους γονείς και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου».

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στους θερμικούς δορυφόρους σημειώνοντας ότι «διαθέτουν θερμικές κάμερες και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανιχνεύσουμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πυρκαγιές». Εξήγησε ότι «οι δορυφόροι αυτοί ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης». «Πλέον δεν είναι πολυτέλεια να επενδύουμε στο διάστημα, είναι αναγκαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

