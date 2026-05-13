Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια. Όπως έκανε γνωστό στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες.

«Έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους μάλιστα σήμερα το απόγευμα και έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση πρώτα να έχει συζητηθεί πριν καν φτάσει σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά».

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, στοχεύοντας στην εξάλειψη των διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου

Όπως δήλωσε η υπουργός: «Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος προτού φτάνοντας στη συνέντευξη να ξέρει για τι μισθό μιλάμε ή για τι εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις». Η ίδια πρόσθεσε πως:

«Οι προκηρύξεις θέσεων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλλο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα σε πληρώνει λιγότερο από άλλους το λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις».

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η υπουργός είπε:

«Χθες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση εστιατόριο, ταβέρνα, μπάρα, ένα αναψυκτήριο, εταιρεία κέτερινγκ οποιοδήποτε αν θέλετε επιχείρηση εστίασης συλλογική σύμβαση εργασίας την οποία χτες την επέκτεινα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη; σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας επίδομα για το αν έχεις τελειώσεις η τουριστική εκπαίδευση κ.λ.π. »

Σχετικά με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55 δήλωσε πως «δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους οι οποίοι είναι πράγματι ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς. Το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους και είμαστε προ των πυλών και νέας επέκτασης του προγράμματος 55+». Ειδικότερα για την επέκταση σημείωσε πως «θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει οι συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις εκδηλώσεις που κάνει το υπουργείο Εργασίας για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό: «Στο Λονδίνο ήταν 3107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατ' εξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο, είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση και στην εκδήλωση αυτή ήτανε 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως ειδικευμένο προσωπικό....Είχαμε το εξής φαινόμενο, είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον, για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες του Λονδίνου»

Πηγή: skai.gr

