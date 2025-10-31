Μπελέρης προς Κομισιόν: Ανάγκη η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικότητας

Ερώτηση με την οποία υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικότητας, με δεδομένες τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται τα νησιά, λόγω λειψυδρίας, ενεργειακής κρίσης και δημογραφικής συρρίκνωσης, κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Φρέντης Μπελέρης.

Το Ταμείο θα στηρίζει, στοχευμένα, επενδύσεις σε βιώσιμες μεταφορές, ενεργειακή αυτονομία, ψηφιακή συνδεσιμότητα και δημογραφική ανάπτυξη, όπως σημειώνει, τονίζοντας ότι «παρά τη σημασία τους, (τα νησιά) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, αυξημένου κόστους μεταφορών και ενέργειας, περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και εξάρτησης από εποχικούς οικονομικούς τομείς».

Ο κ. Μπελέρης υπογραμμίζει ότι «αποτελεί θετική εξέλιξη η δημιουργία ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2026», ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «χωρίς ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχει ο κίνδυνος η στρατηγική αυτή να παραμείνει θεωρητική και να μην επιφέρει απτά αποτελέσματα για τις νησιωτικές κοινότητες».

Καταλήγοντας, ο κ. Μπελέρης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να εξετάσει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικότητας, στο νέο ΠΔΠ 2028-2034, ή να ενσωματώσει τις αρχές της νησιωτικότητας στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει τη στήριξη της «μικρονησιωτικότητας ή της διπλής νησιωτικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.