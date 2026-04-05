Να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα που θα απευθύνει προς τους πολίτες στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πρώτο σκέλος της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις εσωκομματικές διαστάσεις της υπόθεσης, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η κυβερνητική θέση, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια, είναι ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες οι υποθέσεις ως ενιαίο σύνολο, καθώς - όπως επισημαίνεται - υπάρχουν τόσο περιπτώσεις περιορισμένης νομικής σημασίας όσο και πιο σοβαρές.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να δοθεί έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά και στον σαφή διαχωρισμό ευθυνών, με στόχο - όπως τονίζεται - να «ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι». Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν έμμεσες αναφορές προς την αντιπολίτευση, με αιχμές για τον τρόπο που διαχειρίζεται πολιτικά την υπόθεση, ιδίως ως προς την αποσπασματική ανάδειξη στοιχείων.

Το δεύτερο σκέλος του μηνύματος θα επικεντρωθεί στη μεταρρυθμιστική διάσταση, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να αναδείξει τη διαχωριστική γραμμή που - όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση - έχει ήδη χαραχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων, μια παρέμβαση που παρουσιάζεται ως κρίσιμη για τη θωράκιση της διαφάνειας, καθώς περιορίζει δραστικά τα περιθώρια ανθρώπινης παρέμβασης και εξωγενών πιέσεων.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναφορά εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κεντρική αιχμή του μηνύματος, καθώς κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το νέο σύστημα δεν αφήνει περιθώρια για παρεμβολές που στο παρελθόν μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη σύγκρουση με το λεγόμενο «βαθύ κράτος», παρουσιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού. Το στοιχείο της συνέχειας σε αυτή τη μάχη αναμένεται να υπογραμμιστεί, με αναφορές και σε επόμενα πεδία παρεμβάσεων.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αυτοκριτικές αναφορές, σε συνέχεια πρόσφατων τοποθετήσεων του πρωθυπουργού, με στόχο να δοθεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα επιμένει ότι έχουν ήδη γίνει κρίσιμα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

