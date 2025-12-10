Λογαριασμός
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας Αχμέντ Ατάφ - Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Λιβύη

Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας - Έμφαση σε Μέση Ανατολή, Λιβύη και Σαχέλ

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας. Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Αλγερία
