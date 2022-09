Μητσοτάκης σε Κολονά: Η Τουρκία υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή Πολιτική 18:32, 06.09.2022 facebook

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών για τις επαναλαμβανόμενες και κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις και απειλές κατά της Ελλάδας - Συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ενεργειακή κρίση ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης