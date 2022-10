Μητσοτάκης: Ο αγωγός IGB συνδέει χώρες που μοιράζονται τις αρχές της αλληλεγγύης και συνεργασίας Πολιτική 12:02, 01.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός, παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επανέλαβε ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν μονοι τους να σηκώσουν το βάρος της ενεργειακής ακρίβειας και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί γρήγορα μια ευρωπαϊκή λύση, που θα βοηθήσει όλα τα κράτη μέλη.