Το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες: Ρεκόρ επενδύσεων – Ισχυρό τραπεζικό σύστημα

Με αντικείμενο μετά από καιρό την οικονομία οι «27» ηγέτες συνέρχονται στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδιώκει τον συντονισμό των χωρών του Νότου για τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε για την ασφάλεια των ελληνικών τραπεζών, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα υποσχέθηκε καλά νέα, μετά από ένα δημοσίευμα - ύμνο για την ελληνική οικονομία από το πρακτορείο Bloomberg. Λίγες ώρες αργότερα, η Fitch Solutions αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μητσοτάκης: «Ρεκόρ επενδύσεων – ισχυρό τραπεζικό σύστημα»

Ειδικότερα, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι προστατευμένες και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό.



Όπως είπε ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν τη συζήτηση από μία πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το πού βρισκόταν το 2019. Με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας, πια, να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων».



Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν τη συζήτηση από μία πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το πού βρισκόταν το 2019. Με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας, πια, να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων».



Αυτό επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μας κάνει και πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα μπροστά μας.



Βεβαίως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μία αύξηση των επιτοκίων την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό.



Γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις.



Όμως θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος, της προόδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι τράπεζές μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα η οποία ξετυλίχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω, ακόμα μία φορά, όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες.



Και βέβαια, καθώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά -επιτέλους- την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι και το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την Ελληνική Δημοκρατία θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



Bloomberg: «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης»

Το Bloomberg χαρακτηρίζει την Ελλάδα το οικονομικό αντίβαρο στις περιπτώσεις κατάρρευσης των Sillicon Valley και Signature Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και του πανικού για τις τράπεζες Credit Suisse και Fisrt Republic.



Το Grexit απετράπη. Μαντέψτε τα ομόλογα ποιας χώρας υπεραποδίδουν, αναφέρει το εγκωμιαστικό άρθρο του Bloomberg Opininion («Grexit Averted. Guess Whose Debt Outperforms?) το οποίο υπογράφει o Μάθιου Γουίνκλερ.



Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επιβεβαιώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο από τον μέσο όρο των δανειοληπτών επενδυτικής βαθμίδας οπουδήποτε στον κόσμο.



Θυμάστε το Grexit; Ήταν το 2015 και, σε αντίθεση με το Brexit ένα χρόνο αργότερα, ο υποτιμητικός αυτός όρος για την Ελλάδα είναι ένα ξεθωριασμένο σχήμα λόγου που επινοήθηκε από μέσα ενημέρωσης του Λονδίνου, τα οποία πλέον, με καθυστέρηση, αναγνωρίζουν τη δική τους ανοησία που συνέβαλε στην ολέθρια ψήφο για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Σχεδόν όλοι τότε έλεγαν ότι η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα θα χρεοκοπούσε, αφού υποσχέθηκε να βάλει τέλος σε πέντε χρόνια μειωμένων κρατικών δαπανών κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα το τελικό πακέτο διάσωσης ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους απρόθυμους πιστωτές της ΕΕ. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Alan Greenspan δήλωσε στο BBC (British Broadcasting Corp.) ότι «ήταν απλώς θέμα χρόνου» να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη νομισματική ένωση και να διαλυθεί το ευρώ. Ο Τζορτζ Σόρος ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Soros Fund Management είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg περίπου την ίδια εποχή ότι «η Ελλάδα πάει κατά διαόλου». Ο Marcel Fratzcher, ο πρώην επικεφαλής ανάλυσης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, με σπουδές στην Οξφόρδη και το Χάρβαρντ, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα «πολιτική και οικονομική καταστροφή».



Το Grexit δεν συνέβη ποτέ επειδή το είπε/αυτό όρισε η αγορά ομολόγων. Το ελληνικό χρέος αναφοράς είχε ήδη ανέβει από το χαμηλό επίπεδο του Απριλίου του 2012 στα 25 λεπτά του ευρώ και μέχρι τον Μάρτιο του 2015 διαπραγματευόταν με premium 194% σε σχέση με τη χειρότερη αποτίμηση του αιώνα, αντανακλώντας τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης που δεν έδειχναν καμία επιθυμία για επιστροφή στη δραχμή. Όποια και αν ήταν η καταστροφή που προέκυψε από την ανεργία της τάξης του 25% και τα σπασμένα παράθυρα στο κέντρο της Αθήνας, η βία στη «Χώρα των Θεών» ωχριά μπροστά στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτυχε να επανεκλεγεί το 2020, με διαφορά επτά εκατομμύρια ψήφους. Στο μεταξύ, οι επενδυτές έχουν καταστήσει τα ελληνικά ομόλογα το αγαπημένο τους κρατικό χρέος.



Όλα αυτά αποτελούν προφητικό σημάδι ότι η Ελλάδα είναι το οικονομικό αντίβαρο στις αποτυχίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank και στην κρίση της Credit Suisse και της First Republic. Η χώρα των 10,3 εκατομμυρίων κατοίκων, αντίθετα με κάθε πιστοληπτική αξιολόγηση, είναι μια οικονομία επενδυτικής βαθμίδας από τον Δεκέμβριο του 2021 με βάση τις ευνοϊκές τάσεις στο ποσοστό πληθωρισμού, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την αύξηση του ΑΕΠ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την πολιτική σταθερότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Στην αγορά ομολόγων, η Ελλάδα διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες πάνω από αυτό που οι επενδυτές θεωρούν χρέος υψηλού κινδύνου, υψηλής απόδοσης και αρκετά σύντομα αναμένεται να ανακτήσει την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που της απένειμαν τελευταία φορά το 2008 οι οίκοι Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings και Fitch Ratings.



Από τότε που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη στο Μέγαρο Μαξίμου το 2019, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (1%), της Γαλλίας (1%), της Ιταλίας (2%), της Ισπανίας (-2%), του Ηνωμένου Βασιλείου (1%) και των ΗΠΑ (4%), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων των ελληνικών τραπεζών, η υγεία/η κατάσταση του τραπεζικού τομέα, μειώθηκαν στο 6,8% από 47% το 2017 και στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά τουλάχιστον 32 ποσοστιαίες μονάδες, ένα μέγεθος βελτίωσης που δεν έχει ξεπεραστεί πουθενά στον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.



Η μεταστροφή αποτυπώνεται στο Bloomberg Country Risk Political Score για την Ελλάδα, έναν δείκτη ο οποίος υπολογίζει την ικανότητα ή/και τη δέσμευση μιας χώρας να εξυπηρετήσει το χρέος της ή/και να προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά συναλλάγματος, το οποίο καταρτίστηκε το 2009. Η Ελλάδα με βαθμολογία πολιτικού κινδύνου 49 βελτιώθηκε κατά 25% στα τρία χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον κ. Μητσοτάκη, ξεπερνώντας τη Γερμανία (82, -2%), τη Γαλλία (86, 0%), την Ισπανία (67, -1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (91, -1%), τις ΗΠΑ (87, -2%) και την Ιταλία (44, -8%), σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.



“Ήμασταν το καμένο χαρτί της Ευρώπης,” είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του από το Μέγαρο Μαξίμου λίγο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. “Και σήμερα είμαστε η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρωζώνη” με ισχυρό τουρισμό, “ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων” με επικεφαλής τη Microsoft και μια αναπτυσσόμενη κινηματογραφική βιομηχανία. Ο 55χρονος κ. Μητσοτάκης, με σπουδές στο Χάρβαρντ, δήλωσε ότι “η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα brand”, το οποίο καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις εταιρείες τεχνολογίας που θα καταστήσουν τη χώρα περιφερειακό κέντρο για την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.



Σίγουρα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας και η πολιτική της βαθμολογία εξακολουθούν να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες. “Έχουμε διορθώσει τις μικροοικονομικές ισορροπίες και αυτό αντικατοπτρίζεται σε αυτά τα στοιχεία, αλλά έχουμε πολλά να κάνουμε σε επίπεδο θεσμών”, όπως “οι καθυστερήσεις στις υποδομές”, δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, στα γραφεία της κεντρικής τράπεζας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.



“Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν μας αναβαθμίζουν. Αυτό το τρομερό ατύχημα”, η σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη που προκάλεσε την πιο θανατηφόρα σιδηροδρομική καταστροφή στην ελληνική ιστορία τον Φεβρουάριο, “το αποδεικνύει”.



Όμως, παρά το ότι αναζωπυρούμενος πληθωρισμός, που πυροδοτείται και πάλι υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα, η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από το πρόσφατο παρελθόν της και ταχύτερα από την ομάδα των χωρών που μοιράζονται το ευρώ. Τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται ταχύτερα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ο πολιτικός κίνδυνος της Ελληνικής Δημοκρατίας υποχωρεί.



Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας επικυρώνεται στο χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο μειώθηκε στο 3,9% από 15% το 2015 και 63% το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να λάβει δάνεια με κόστος που είναι κατά μέσο όρο 10 μονάδες βάσης χαμηλότερο από τους δανειολήπτες επενδυτικής βαθμίδας. Τα ομόλογά της έτυχαν τόσο ευνοϊκής διαπραγμάτευσης τελευταία φορά το 2005, όταν η χώρα είχε αξιολογηθεί με “Α”, την έκτη υψηλότερη αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και πέντε επίπεδα πάνω από αυτό που θεωρείται χρέος υψηλού κινδύνου, υψηλής απόδοσης.



Ο συνδυασμός της μείωσης των αποδόσεων και της ενίσχυσης της οικονομίας κατέστησε τα ελληνικά ομόλογα με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως, με πενταετή συνολική απόδοση 18%, όταν παρόμοια ομόλογα αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και τη Γαλλία έχασαν 11%, τα βρετανικά ομόλογα υποτιμήθηκαν 13% και τα διεθνή κρατικά ομόλογα έχασαν 11%. Όποιος αγόρασε ελληνικό χρέος το 2013 έχει μια απλησίαστη απόδοση 214% για μια ανεπτυγμένη οικονομία. Οι μετοχές των 60 ελληνικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύονται φέτος διεθνείς νικητές με απόδοση 12%.



Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη τετραετή θητεία στις εκλογές του Μαΐου, δήλωσε ότι “η Ελλάδα το 2030 θα είναι μια εντελώς διαφορετική χώρα”, επειδή “καταφέραμε να επιτύχουμε υψηλή ανάπτυξη με παράλληλη/ ταυτόχρονη δημοσιονομική πειθαρχία”.



Μητσοτάκης για δημοσίευμα Bloomberg: Η Ελλάδα ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες, έρχονται περισσότερα καλά νέα

«Σύντομα θα έρθουν περισσότερα καλά νέα για την ελληνική οικονομία» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας σε ανάρτησή του σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.



«Η διεύρυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας “ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες” από το 2019 και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων “είναι αξεπέραστος από τον τραπεζικό κλάδο οπουδήποτε, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg» σημειώνει στην ανάρτησή του στα αγγλικά στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο κ. Μητσοτάκης καταλήγει επισημαίνοντας ότι είναι «καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρθουν σύντομα».

Greece’s GDP expansion "outpacing major economies" since 2019 and an NPL’s reduction rate "unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg".



Good news and more good news to come soon. https://t.co/BnqHrTJ6oY