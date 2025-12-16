Της Δώρας Αντωνίου

Με συγκεκριμένη αντιπρόταση επί των αιτημάτων που κατέθεσαν οι αγρότες την Κυριακή, επανήλθε χθες η κυβέρνηση στην πρόσκληση σε συνάντηση για διάλογο. Τώρα στην κυβέρνηση αναμένουν την απάντηση από την πλευρά των μπλόκων, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι απαντήθηκε ένα βασικό αίτημα που είχε διατυπωθεί, καθώς πλέον υπάρχει σαφές και προσδιορισμένο πλαίσιο συζήτησης, πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση προς αποσαφήνιση του τελικού περιεχομένου των παρεμβάσεων.

Σταθερά από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου επαναλαμβάνουν ότι υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Έχουν να κάνουν αφενός με τα δεδομένα της οικονομίας, που είναι πολύ συγκεκριμένα και ορίζουν τις δυνατότητες των επιπλέον μέτρων που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ενώ υπάρχει πάντοτε και το συμφωνημένο πλαίσιο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου για τις πληρωμές, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προκύπτει ότι υπάρχει διάθεση να μπουν σε συζήτηση ορισμένα πράγματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Η κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση διευκόλυνσης του διαλόγου, βάζοντας και αυτή από την πλευρά της συγκεκριμένη ατζέντα και απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην ένσταση που είχε διατυπωθεί από την πλευρά των αγροτών ότι δεν μπορούν να προσέλθουν σε διάλογο χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις που μπαίνουν προς συζήτηση αφορούν το ενεργειακό κόστος, τόσο με διασφάλιση σταθερής χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα, όσο και με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις που δίνονται να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και την ενίσχυση τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες, με την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Το εάν θα κριθούν ικανοποιητικά τα μέτρα αυτά από τους αγρότες και θα οδηγήσουν σε άρση του αδιεξόδου θα φανεί από την εξειδίκευση που θα γίνει και την αποσαφήνιση των ποσών που αφορούν και του τρόπου υλοποίησης αυτών των προτάσεων. Όμως, αυτή η αποσαφήνιση θα γίνει στο τραπέζι του διαλόγου όπως αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, που εκτιμούν ότι πλέον διαμορφώνεται ένα θετικό υπόβαθρο για να προσέλθουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες.

Το δεδομένο είναι ότι όσο πλησιάζουν οι γιορτές, η πίεση προς την κυβέρνηση αυξάνεται για τους κλειστούς δρόμους, που εμποδίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και τη μεταφορά εμπορευμάτων για την ομαλή τροφοδοσία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Για τον λόγο αυτό οι κινήσεις επισπεύδονται, ώστε να επιτευχθεί απεμπλοκή από την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση το συντομότερο.

Αναλόγως του χρόνους απάντησης των αγροτών στη νέα πρόσκληση για συνάντηση, την οποία επανέλαβαν χθες τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και ο Παύλος Μαρινάκης, θα κριθεί αν η συνάντησή τους θα γίνει με τον πρωθυπουργό. Και αυτό γιατί όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και αύριο θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

