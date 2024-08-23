Ανδρουλάκης: Για εμάς που μείναμε στα δύσκολα, η φανέλα είναι η προτεραιότητα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από τη Ζάκυνθο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναδεικνύοντας την αδυναμία σύγκρουσής της με ολιγοπωλιακές πρακτικές και την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων.

«Είναι τροχονόμοι ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Υπηρετούν τα συμφέροντα στην ενέργεια, την εμπορία τροφίμων και την ιδιωτική υγεία γιατί από εκεί εκπορεύεται η δύναμη τους στα media. Είμαστε σε άλλη όχθη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δική μας αγωνία είναι να μας εμπιστευτούν οι φτωχότεροι και η μεσαία τάξη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με φόντο τις συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να είναι μια μπίζνα για πέντε μεγάλους επιχειρηματίες. Πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης σε παραγωγούς, μεταποιητές, συνεταιρισμούς και δήμους για να συγκρατήσουμε το κόστος της ενέργειας. Τίποτα από αυτά δεν έγινε πράξη και φτάσαμε στο σημείο από τη μια τσέπη να μας παίρνουν τους φόρους και να μας επιστρέφουν ως επιδότηση από την άλλη τσέπη, την ώρα που οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας έχουν χειμώνα-καλοκαίρι σταθερά κέρδη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, θύμισε ότι τον Φεβρουάριο όταν νομοθετήθηκε -κατόπιν πίεσης του ΠΑΣΟΚ- η αύξηση του ορίου απόκτησης της golden visa στα αστικά κέντρα, είχε προειδοποιήσει να μην υπάρχει τόσο μεγάλο μεταβατικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου, γιατί θα εκτινάσσονταν οι τιμές των ενοικίων σε λαϊκές συνοικίες.

«Είπα στον κ. Χατζηδάκη ότι δεν μπορεί να ψηφίζεται ο νόμος τον Φεβρουάριο αλλά να εφαρμόζεται τον Σεπτέμβριο, γιατί στο μεσοδιάστημα θα προκληθεί στρέβλωση στην αγορά. Θα τρέξουν οι κάτοικοι τρίτων χωρών να αγοράσουν ακίνητα στις φτωχότερες συνοικίες στη χαμηλή visa των 250.000 ευρώ. Σήμερα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι σε λιγότερο από έξι μήνες, πουλήθηκαν περισσότερα από 5.000 ακίνητα σε κατοίκους τρίτων χωρών στον Πειραιά και στις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Αυξήθηκε σε έξι μήνες κατά 30% η τιμή του τετραγωνικού γύρω από τον Πειραιά. Είναι ανάλγητοι. Μπροστά στις μπίζνες λίγων δικηγορικών γραφείων και κατασκευαστών οδήγησαν τον ελληνικό λαό να πληρώνει κατά 42% ακριβότερο ενοίκιο μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε ειδική αναφορά στα θέματα της πολιτικής προστασίας.

«Πέρυσι είχαμε τις περισσότερες καμένες εκτάσεις με τις λιγότερες όμως εστίες. Είχαμε τη μεγαλύτερη φωτιά σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Δαδιά. Η Ελλάδα ενεργοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κάθε καλοκαίρι συνδράμουν εκατοντάδες πυροσβέστες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Λέμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του έργου του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή; Ήμουν ο εισηγητής του ευρωπαϊκού μηχανισμού RescEU, χάρη στον οποίο πυροσβέστες, εναέρια και επίγεια μέσα έρχονται δωρεάν στην Ελλάδα. Λένε τα κανάλια ότι δύο από τα νέα Canadair που θα προμηθευτούμε από τη νέα γραμμή παραγωγής, θα είναι δωρεάν με τα λεφτά της ΕΕ και τον δικό μου νόμο; Ωραία είναι τα λόγια και οι περιγραφές, αλλά το έργο μένει» τόνισε.

Τέλος ως προς τις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε με έμφαση πως «αν νομίζουν κάποιοι ότι κάναμε όλον αυτόν τον αγώνα να φτάσουμε στο 13,15% από το 8,32% με κόντρα όλη τη διαπλοκή, για να καλέσουν όσους κάναμε υπουργούς αλλά μόλις έχασαν την καρέκλα, πήγαν να γίνουν υπουργοί του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, να ξέρουν ότι υπάρχουν και θεματοφύλακες. Αν νομίζουν ότι θα γίνει η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη με τυχοδιώκτες, κάνουν λάθος. Θα αντιτείνει κάποιος: “Ωραία, τα λες, αλλά δεν πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία;” Απαντώ: Θα την νικήσουμε όπως το κάναμε ήδη στην Κρήτη. Δεν επέστρεψαν στην Κρήτη οι παλιοί υπουργοί που μας “πούλησαν”. Ο λαός επέστρεψε. Η αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια επέστρεψαν».

«Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο χρέος μου απέναντι στις νεότερες γενιές είναι το πολιτικό παράδειγμα. Δεν πρόκειται τα νέα παιδιά να χειροκροτήσουν κάποιον, αν δουν να χαϊδεύει την ολιγαρχία, να νομιμοποιεί τον τυχοδιωκτισμό και εν τέλει θεωρεί την πολιτική επάγγελμα. “Υπουργοί να είμαστε και έχει ο Θεός, γιατί δεν παίζει ρόλο η φανέλα αλλά η καρέκλα”. Για εμάς που μείναμε στα δύσκολα, η φανέλα είναι η προτεραιότητα. Μάγοι δεν υπάρχουν. Υπάρχει αγώνας, πολιτική αυτονομία, πίστη, αρχές, ήθος και ενσυναίσθηση. Με αυτά θα προχωρήσω και αυτά θα αναγεννήσουν την ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.