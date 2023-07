Μαρινάκης στον Σκάι 100,3: Κανένα εναέριο μέσο δεν πετάει χωρίς προηγούμενο έλεγχο - Είναι όλα διαθέσιμα Πολιτική 13:40, 26.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

153

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το σύνολο των εναέριων μέσων είναι καθημερινά διαθέσιμο, επιχειρούν όμως και σε μικρότερα μέτωπα προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα δεκάδες μέτωπα φωτιά που ξεσπούν καθημερινά