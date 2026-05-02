«Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τη «μάχη» της δεύτερης θέσης μεταξύ των Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. «Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι να φανεί ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, αυτή η σύγκριση θυμίζει αγώνα «νοσταλγοί της δεκαετίας του '80 με νοσταλγούς προγράμματος Θεσσαλονίκης».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές. Μιλούν από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα ,που μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από τα Eurogroup. Εγώ προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα. Σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει κάπου που δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο: της αυτοκριτικής, του ρεαλισμού, της δουλειάς και του αποτελέσματος».

Πηγή: skai.gr

