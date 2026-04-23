Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

Θύμα σκευωρίας ισχυρίζεται ότι έπεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, στην πρώτη του δήλωση, από την Καβάλα, μετά την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ Λαζαρίδης συμπλήρωσε ότι οι απαντήσεις για τις κατηγορίες εναντίον του, θα δοθούν, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ολόκληρη η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου πολιτικοί αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μία σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το περασμένο Σάββατο από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά το σάλο που προκλήθηκε για το πτυχίο του, σε συνδυασμό με την πρόσληψή του σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας, το 2007.

Πηγή: skai.gr

