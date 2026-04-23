Ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

Σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πέρασε στην Ιστορία.

Ο ηγέτης ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την επιστροφή της Δημοκρατίας και την ένταξη της Πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο πολιτικός ο οποίος με την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τον δρόμο για την ενότητα και τη συλλογική προκοπή της κοινωνίας μας.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, η παρακαταθήκη του θα λειτουργεί για πάντα ως η πυξίδα που δείχνει στην Ελλάδα, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, τον δρόμο προς την κοινή και ατομική μας πρόοδο.

Με σεβασμό στο έργο του μεγάλου πολιτικού άνδρα, τιμούμε σήμερα τη μνήμη του.

Δένδιας: Το όραμά του, πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη για εθνική ομοψυχία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση αναφέρει ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας «απεκατάστησε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, εστίασε στην οικονομική πρόοδο με απαραίτητο το κοινωνικό πρόσημο και κατέστησε την Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Το όραμά του», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη και επίκαιρο όσο ποτέ: Εθνική ομοψυχία και στρατηγική ευρύτατου ορίζοντα για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα».

«Με ισχυρή άμυνα και διευρυμένες συμμαχίες, οικονομική ανάπτυξη για όλους με μέριμνα για τους ασθενέστερους και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

