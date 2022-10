Λιβύη και Α. Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με τον πρέσβη της Γερμανίας

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γερμανίας Ερνστ Ράιχελ πραγματοποίησε νωρίτερα, σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κατάσταση και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias met today at @GreeceMFA w/#Germany Ambassador @ReichelErnst to discuss the situation & latest dvpts in the #EasternMediterranean & #Libya



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη 🇩🇪 E. Reichel -στο επίκεντρο η κατάσταση & οι τελευταίες εξελίξεις σε Αν. Μεσόγειο & Λιβύη pic.twitter.com/YieoF6V7m6