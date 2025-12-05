Κ. Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ - Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Πρετεντέρη, στον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και στα βήματα που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, τέθηκε επί τάπητος ο ρόλος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και στην λύση του παλαιστινιακού ζητήματος, σύμφωνα με το ertnews.gr.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Τραμπ, επέλεξαν να εμπλακούν στην επίλυση του Παλαιστινιακού με τρόπο πιο επιθετικό σε σύγκριση με προηγούμενες προεδρίες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι «η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αρκετά σύνθετη με πολλές χώρες να ασκούν τη δική τους ενεργή εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι συνθήκες μεταβάλλονται, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, νέα περιθώρια περιφερειακής συνεργασίας τα οποία η χώρα μας έχει σκοπό να αξιοποιήσει προς όφελος της αλλά και προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης».

«Στρατηγική η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ – Θα γίνει κάποια στιγμή η αναγνώριση της Παλαιστίνης»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και είναι διαχρονική, με ενδεικτικό παράδειγμα το σχήμα 3+1.

Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή της εφιαλτικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, η Ελλάδα υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί.

Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι «η κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα επικριτική, δημόσια αλλά και κατ΄ιδίαν σε συζητήσεις που είχα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η χρήση της βίας στη Γάζα είχε ξεπεράσει τα όρια της αναλογικής αντιμετώπισης μιας φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης».

«Πιστεύουμε στη λογική των δύο κρατών. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις και να είναι ένα επόμενο στάδιο σε μια μακρά διαδικασία. Δεν είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε ότι «όσα χρόνια είμαι Πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πλούσιο και πυκνό δίκτυο με τις Αραβικές χώρες. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, μπορεί να προσελκύει επενδύσεις».

Για το ζήτημα της Λιβύης

«Στο ζήτημα της Λιβύης υπάρχει μια συνθετότητα, για να το πω κομψά. Οφείλω να επισημάνω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κατορθώσει να έχει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, διαμήνυσε ότι «και με τη Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη η χώρα μας έχει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης».

«Ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις, όπως το μεταναστευτικό, είμαστε σε σαφώς καλύτερη κατάσταση», είπε.

«Όπου χρειάστηκε, η Ελλάδα έθεσε όρια με την Τουρκία»

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα με την Τουρκία ήταν ανησυχητικά τεταμένο.

Η Διακήρυξη των Αθηνών, όπως είπε, επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και να διαφωνούμε πολιτισμένα, όπως έγινε με τις μεταναστευτικές ροές οι οποίες έχουν μειωθεί κατά παραπάνω από 50% στο Ανατολικό Αιγαίο. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της VISA στα ελληνικά νησιά, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι όπου χρειάστηκε, η Ελλάδα έθεσε όρια, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο SAFE.

«Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η διαρκής ενίσχυση και ο εκσυχγρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ερντογάν, ξεκαθάρισε ότι «το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, πέρα από το πότε θα γίνει η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα.

«Να γίνουμε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας»

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι που, αν αποδώσει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Η πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

«Θέλουμε να γίνουμε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης ώστε να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως προς το φυσικό αέριο, από εκεί που πριν από έξι χρόνια απλά εισάγαμε το φυσικό αέριο που χρειαζόμασταν, σήμερα διακινούνται από την Ελλάδα 17 δισ. κυβικά», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

