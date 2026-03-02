Άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό ζητά ο Ν. Ανδρουλάκης

Την «άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή», ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία. Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου».



Πηγή: skai.gr

