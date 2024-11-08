Εν μέσω εγκλήσεων και αντεγκλήσεων μεταξύ της πλευράς Κασσελάκη και των «87» ξεκινούν οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στον Πολυχώρο στο Γκάζι στις 18:30 με την ομιλία της γραμματέα της Κ.Ε. Ράνιας Σβίγκου και του προέδρου της Κ.Ο., Νίκου Παππά.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα άνοιξαν οι πόρτες για την είσοδο των διαπιστευμένων συνέδρων.

Το κλίμα έντασης των προηγούμενων ημερών κορυφώθηκε χθες μετά και τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Σε αυτό το κλίμα αναμένεται να διεξαχθούν και οι εργασίες του συνεδρίου, καθώς ουρές συνέδρων που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη έχουν σχηματιστεί στο Gazi live έπειτα από κάλεσμα του ιδίου να συγκεντρωθούν έξω από τον πολυχώρο.

Η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί εν αναμονή της απόφασης του προεδρείο του συνεδρίου, το οποίο θα προτείνει η πλειοψηφία, για το αν θα «κόψει» κάθε αίτημα της πλευράς Κασσελάκη για συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία τηρώντας αυστηρά την ημερήσια διάταξη και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου, ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα social media, άφησε σαφείς αιχμές για την πλειοψηφία, αναφέροντας ότι δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των συνέδρων.

Πιο αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Έξι μέρες μετά τις εκλογές, 20 λεπτά πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, δεν έχει ανακοινωθεί από την ομάδα που διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ πόσοι είναι οι σύνεδροι!

Δεν έχουν βγει (6 ολόκληρες μέρες!) επίσημα αποτελέσματα.

Η δική μας καμπάνια εξέδωσε (την επόμενη κιόλας μέρα) αποτελέσματα βάσει των υπογεγραμμένων πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών των ΟΜ όλης της χώρας. Σύμφωνα με αυτά, ο συνολικός αριθμός των συνέδρων είναι 3587.

Οποιαδήποτε… τερατογένεση δείτε ως προς τον αριθμό των συνέδρων είναι προϊόν εξαήμερου μαγειρέματος.

Όπως ανακοίνωσαν μέλη της ΚΟΕΣ στον «επίσημο» ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σε usb stick (είναι στη διάθεση τους) υπογεγραμμένες δηλώσεις 1936 εκλεγμένων συνέδρων (μέχρι το πρωί, ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται στο info@odikosmassyriza.gr). Οι σύνεδροι αυτοί έχουν υπογράψει το εξής κείμενο:

Ο/η κάτωθι νομίμως εκλεγμένος/η σύνεδρος τάσσομαι υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Τάσσομαι κατά του αποκλεισμού οποιουδήποτε νόμιμα εκλεγμένου συνέδρου.

Η Δημοκρατία δεν αποκλείει».

Νωρίτερα, στελέχη και βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη και είναι μέλη της ΚΟΕΣ μετέβησαν στην Κουμουνδούρου για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, ενώ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μετέβη και ο διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι ήρθαν ως μέλη της ΚΟΕΣ για να ενημερωθούν επίσημα για τον συνολικό αριθμό των εκλεγμένων συνέδρων καθώς και τον αριθμό των εκλεγμένων συνέδρων ανά ΟΜ «και αρνήθηκαν να μας ενημερώσουν».

Υποστήριξε ότι «όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που βιώνουμε από το Σάββατο μέχρι και σήμερα συμβαίνουν για ένα και μοναδικό λόγο: επειδή η κομματική γραφειοκρατία έχει διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων τάσσεται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές και κατά του αποκλεισμού του». Είπε ότι αδιάσειστο στοιχείο γι' αυτό είναι και το USB stick το οποίο, όπως προανήγγειλε, σε λίγες ώρες θα καταθέσει η ίδια στο προεδρείο του συνεδρίου και στο οποίο «περιλαμβάνονται 1.934 υπογραφές συνέδρων οι οποίοι τάσσονται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάξη στις εκλογές και αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 2.000 μέχρι την επίσημη έναρξη των εργασιών».

