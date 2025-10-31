«Οι απαράδεκτες δηλώσεις του στελέχους της ΝΔ, Β. Φεύγα, κινούνται στη γνωστή κυβερνητική λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, ζητώντας "και τα ρέστα" για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης και προκαλώντας τους βιοπαλαιστές αγρότες, που με τις κινητοποιήσεις τους, εδώ και χρόνια, καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος των δηλώσεων Χατζηδάκη, που ομολογεί ουσιαστικά ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής κινδυνεύουν οι αγρότες να μείνουν χωρίς επιδοτήσεις», επισημαίνει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών -που, μαζί με τα προβλήματα των τιμών κάτω κι απ' το κόστος παραγωγής, του στραγγαλισμού τους από τους μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, τις ζωονόσους, τις φυσικές καταστροφές κ.ά, τώρα φορτώνονται τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται αντιμέτωποι με στάση πληρωμών- είναι δίκαιες και μαζί με τους αγώνες όλου του λαού πρέπει να αναμετρηθούν με όσους υπηρετούν τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών» τονίζει καταλήγοντας το σχόλιο του κόμματος.

