ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη- Ζελένσκι: Η κυβέρνηση τηρεί «σιγή ασυρμάτου

«Καμία ενημέρωση μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει από την κυβέρνηση, για την ανάρτηση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την συνομιλία που είχαν με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν έχει όρια.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι συνδέεται άμεσα με σχέδια επιχειρηματικών ομίλων, που βλέπουν κερδοφόρες 'ευκαιρίες' στην καταστροφή του πολέμου» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί 'σιγή ασυρμάτου' αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα.

Ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση; Τι ρόλο θα κληθούν να παίξουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις; Τώρα να δυναμώσει η λαϊκή διεκδίκηση για να μπει τέρμα στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» επισημαίνει καταλήγοντας το κόμμα στο σχόλιό του.

