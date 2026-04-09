Φάμελλος: Διέξοδος για τον καταναλωτή και τον επαγγελματία η πολιτική αλλαγή

Στις αγωνίες των καταναλωτών, των εμπόρων και των επαγγελματιών για επιβίωση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφθηκε την αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πρότεινε την πολιτική αλλαγή ως διέξοδο προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια για όλους.

«Η σταθερή μας επίσκεψη στην αγορά της Θεσσαλονίκης εντοπίζει δύο μεγάλες αγωνίες: την αγωνία των καταναλωτών, αλλά και την αγωνία των εμπόρων, γιατί, πράγματι, η σοβαρή ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί στην αγορά με τα χαμηλά εισοδήματα αλλά και το πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας αμφισβητεί το πασχαλινό τραπέζι και την επιβίωση των μαγαζιών», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την ακρίβεια και το υψηλό λειτουργικό κόστος των μαγαζιών.

«Η πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη έχει οδηγήσει να βρίσκει κανείς πολλά άδεια μαγαζιά στο κέντρο της πόλης. Ολοι αγωνιούν πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση», είπε ο κ. Φάμελλος και συνέχισε:

«Δεν μπορεί, όμως, σε μία χώρα η οποία είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά, σε μία χώρα η οποία δεν προχωράει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις αλλά απλά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους με δισεκατομμύρια, να μην υπάρχει διέξοδος για τον καταναλωτή αλλά και για τον επαγγελματία. Χρειάζεται μία πολιτική αλλαγή. Οι ευχές μας, λοιπόν, για ένα καλό Πάσχα, για μία πραγματική Ανάσταση, σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά και σε όλο τον κόσμο, συνοδεύονται και από μία πρόταση δυνατής πολιτικής αλλαγής.

Για να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια στη γειτονιά μας. Να έχουμε ασφάλεια στην επιβίωση και των επαγγελματιών και των νοικοκυριών, αλλά να έχουμε ασφάλεια και στη δημοκρατία μας. Να έχουμε μία ισχυρή πολιτεία που θα έχει κράτος δικαίου. Γιατί, δυστυχώς, η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς και γι’ αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Κατά την επίσκεψη στην αγορά, ο κ. Φάμελλος συνοδευόταν από τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Αμανατίδη και στελέχη του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

