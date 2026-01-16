Λογαριασμός
Ευρωομάδα ΝΔ: Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συναγωνιστούν σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ

Αντί να απολογούνται να ζητούν και τα ρέστα, πάει πολύ!», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της ΝΔ, αναφερόμενη στα μέτρα προστασίας των αγροτών

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συναγωνιστούν σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου τα μέτρα προστασίας των αγροτών όπως ήταν και ο τίτλος του νομοθετήματος, ότι υπηρετούν όχι τους αγρότες αλλά συμφέροντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ευρωομάδας της ΝΔ.

   «Έχουμε λοιπόν να θέσουμε το εξής απλό ερώτημα: καταγγέλλουν και το κόμμα τους, τους Σοσιαλιστές, που με εξαίρεση μόνο εκείνους κι έναν ακόμη από τους 136 ευρωβουλευτές, ψήφισαν υπέρ των μέτρων;

ο κόμμα τους λοιπόν είναι κατά των αγροτών και υπηρετεί συμφέροντα και μόνο εκείνοι που ψήφισαν μαζί με την παράταξη της Λεπέν και την αριστερά υπερασπίζονται τους αγρότες;

   Η αλήθεια είναι μια: ότι για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να "χαϊδέψουν τα αυτιά" κάποιων στα μπλόκα.

Αλλά αντί να απολογούνται, να ζητούν και τα ρέστα, πάει πολύ!», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Νέα Δημοκρατία Mercosur Αγρότες
