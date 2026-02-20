Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, για έλεγχο της αγοράς με παρατηρητήριο τιμών, για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την αύξηση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών επισήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, στις επισκέψεις του στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και στην Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου.

«Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης όμως επιλέγει να στηρίξει μόνο την ακρίβεια εις βάρος και των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων που βλέπουν τον τζίρο να πέφτει 40%» τόνισε χαρακτηριστικά και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή Πολιτεία ώστε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια.

Επίσης επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αύξηση του εισοδήματος με συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθoύ στο Δημόσιο, πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και στις μικροπιστώσεις για τους εμπόρους. Ανέφερε δε, τις δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν κατατεθεί σε σχέδιο νόμου στη Βουλή για τη μείωση έως και αναστολή των έμμεσων φόρων και τη λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών από το χωράφι στο ράφι με έλεγχο του ποσοστού κέρδους των μεσαζόντων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε, συνομίλησε και άκουσε τα προβλήματα και τις αγωνίες του εμπορικού κόσμου, με εμπόρους και αλιείς, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΚΑΑ Νίκο Λυμπέρη και τον πρόεδρο της Ιχθυαγοράς Γεράσιμο Μανταλβάνο.

Στις συναντήσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, τα μέλη της ΠΓ Ράνια Σβίγκου και Διονυσία Στεφάτου, ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος και η συντονίστρια της ΝΕ Α' Αθηνών Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.