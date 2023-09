Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κίνας στα γραφεία της ΝΔ – Στην ατζέντα Cosco και ενίσχυση διμερών σχέσεων Πολιτική 15:12, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πολύπλευρη συνεργασία και οι πολιτιστικοί δεσμοί Ελλάδας και Κίνας