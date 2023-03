Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν-Μητσοτάκη: Στήριξη από την Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών τρένων

Επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με θέμα την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους.

«Σήμερα το πρωί συζήτησα με τον PM @kmitsotakis για περαιτέρω τεχνική υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους.

Η επιτροπή και ειδικοί της @ERA_railways θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι πρωταρχικής σημασίας» αναφέρει στο twitter η φον ντερ Λάιεν.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount.