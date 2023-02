Δύο χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή στον Νίκο Παππά - Χρηματική ποινή στον Χρήστο Καλογρίτσα Πολιτική 11:34, 24.02.2023 linkedin

Και οι δύο είχαν νωρίτερα κριθεί ομόφωνα ένοχοι- Ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστήριου Δημήτρης Ασπρογέρακας ζήτησε να σταλούν στον εισαγγελέα τα πρακτικά με την κατάθεση της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα Ευθαλίας Διαμαντή που είχε καταθέσει ότι «φάκελοι και τσάντες έφευγαν απο γραφείο Καλογρίτσα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ».